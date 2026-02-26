【本音レビュー】3COINSの入園入学グッズ「レッスンバッグ」＆「巾着2枚セット」の使い心地は？
今年子どもの入園・入学を迎える皆さん、準備は順調ですか？ 「用意するものが多くて大変」「全部手作りするのは正直ハードルが高い」といったママの声が、ママスタにもよく寄せられます。わが家も4月から子どもが小学校へ行くのに、準備が追いつかない状態です……。
そこで今回試してみたのが、3COINSの入園入学グッズ。プチプラながらデザイン性と実用性を兼ね備え、毎年人気を集めているアイテムです。
A4サイズもすっぽり入って使い勝手◎
「レッスンバッグ」は、入園・入学グッズの定番ですよね。わが家の子どもが通う予定の小学校では、「レッスンバッグ」が3つも必要になります（音楽、図工、普段の荷物用）。
サイズ感を確認してみたところ、A4サイズのファイルも無理なく入る大きさでした。マチがあるため、厚みのある教材を入れても大丈夫そう。
子どもが自分で出し入れする場面を想定しても、口が大きく開くので扱いやすそうだと感じました。価格は税込550円。
使い分けができて便利！「巾着2枚セット」
次に試してみたのが、「巾着2枚セット」。2枚とも見た目は同じデザインですが、サイズが違うのがポイントです。
小さいサイズ（縦約23cm×横約20cm）には、毎日使う給食用のナフキンに、タオルとマスクのセットを入れてみました。ちょうど良いサイズ感で、ランドセルに入れてもかさばらないのも助かります。
大きいサイズ（縦約38cm×横約30cm）には、体操服と赤白帽子を入れてみました。縦も横も余裕があるので、忙しくて余裕がない朝もサッと入れて準備ができそうです。価格は2枚セットで税込550円。
手軽に手洗いOK！生地の表面は撥水加工も
表の生地には撥水加工が施されているため、汚れにくいのもうれしいポイント。実際にコップの水を巾着の上に少量落としてみたのですが、写真のように弾いています。手洗いもできるので、汚れた場合も清潔に保てますよ。
生地の裏面には、名前を記入できるネームタグも付いています。名前の記入は必須になるので、専用タグがあるところも◎。
正直シンプルではある
撥水加工は施されていますが、防水加工ではないため雨の日の水濡れなどには注意が必要です。また、正直見た目のデザインやネームタグもシンプルなので、周りとは違ったデザインにしたい等、こだわりのあるママには不向きかもしれません。
ただ、実用性とリーズナブルな値段を重視したい場合は、十分満足できる入園入学グッズだと感じます。
時間もコストも抑えたいママにうれしい入園入学グッズ
3COINSの「レッスンバッグ」と「巾着2枚セット」は、準備に時間とお金をそこまでかけたくないママにとって、心強い存在だと思いました。今回紹介したグリーン以外にも、淡いパープルを基調としたフリル付きデザインもあるので、チェックしてみてくださいね。
メイン使いとしてはもちろん、洗い替えやサブ用として取り入れるのもおすすめですよ。
撮影、文・編集部