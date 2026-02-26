HANA（ハナ）のYURI（ユリ）が、2月25日にイタリア・ミラノで行われたFENDI（フェンディ）のショーに参加。フロントロウにて、俳優の清原果耶、ジュード・ロウの娘であるモデルのアイリス・ロウと並んで座る姿がキャッチされた。

【動画】FENDIショーで並ぶHANAのYURI、清原果耶、アイリス・ロウ①②【動画・写真】FENDIをクールに纏ったYURI①～⑥

■HANAのYURIがブラックデニムコーデでFENDIのショーへ！

YURIはFENDIの2026-27年秋冬ウィメンズコレクションショーに、ブラックデニムのセットアップを着て参加。フロントロウでは清原の隣に腰掛け、和やかに談笑する姿が捉えられている。また清原の隣には、キャミソールドレスにブロンドのベリーショートヘアでオーラを放つアイリス・ロウが並び、豪華な3ショットが実現した。

またYURIはファッションメディアのインタビューにも応じ、「ファッションが好きで、ショーの動画をよく見ていたので…」と、初のショー参加に感激した様子で回答。またミラノ滞在中にやりたいことやフライト中の過ごし方、コーディネートのポイントなど、様々なトピックでトークを繰り広げている。

SNSでは「美の暴力が凄すぎる並び」「YURIが果耶ちゃんとお話ししてる…！」「立ち姿がかっこよすぎて何度も見てしまう」「清原果耶ちゃんと並んでる！」「美しい人ばかり見れて眼福」「YURI貫禄が溢れすぎてない？マジで凄いじゃん」「デビューして1年でミラノか」「初単独お仕事がこれなの本当にすごい」「オトナの色気を感じる」「ほんとにカッコよくて美しい…」など、大きな反響を集めている。

■ミラノでFENDIをクールに纏うHANAユリ