＜お小遣いで高級品＞ウン十万円の楽器を買いたい高校生VS大金を一気に使うことに反対する旦那
お子さんの貯金は、どのように管理していますか？ そして、お子さんはどのように使っているでしょうか。今回、高校生のお子さんがいるママから、お小遣いの使い方に関する投稿が寄せられました。投稿者さんのお子さんは音楽が好きで、中学から吹奏楽部に所属しているそうです。先日、今まで貯めた小遣いでウン十万円の楽器を買うと言い出し、旦那さんと大喧嘩してしまったのだとか……。
『旦那の言い分は「自分で働いて得たお金でもないのに、高校生がそんな大金を一気に使うとは何事か」。子どもの言い分は「今までお小遣いは有意義に使えと教わってきて、無駄遣いもほとんどしてない。なのに使い道に口を出すとはどういうことか」。私は子どもの言い分に共感できるのですが、これは少数派なのでしょうか？』
自分で貯めたお金で買うのは立派！子どもの意見に賛成する
『子どもにお金を渡した後は、「大事に使ってね」と言うことしかできないと思っている。今回の場合は欲しいもののために貯めてきて、目標金額に達したから使うだけでしょ？ 私なら子どもの行動に賛成する』
『お小遣いを貯めて買うのはえらいと思う。貯めた年月からお金の価値はわかっていると思うし、続かなくて失敗したとしてもそれも経験』
投稿者さんのお子さんが、お小遣いなどをしっかり貯めて、欲しいものを買おうとする姿勢に「バイトもできないのにえらい！」「私なら褒める」というママたちが目立ちました。アルバイトが不可の学校とのことですから、お子さんはお小遣いの範囲で日々やりくりしていたのでしょう。それで貯めたお金なら、好きに使ってもいいように思えます。また高価な買い物をしたあとで「失敗した」と感じたとしても、それもまた貴重な経験になるのではないでしょうか。さらに、賛成派のママたちからは「いざとなったら売ればいいのでは？」というコメントも複数ありました。
旦那さんの言い分のほうがダメなお金の使い方のような……
『旦那さんの言い方だと「貯めてから一気に数十万円を使うのはダメだけれど、ちまちま使うなら累計が数十万円になってもいい」ということになるよね。後者のほうがよほど「ダメ」な人間の臭いがする。子どもが貯めたお金がそれなりの額になったら急に惜しくなったとか、子どもにひきかえ一向に貯められない自分との対比に腹が立ったとか。そういうロクデナシの気配が旦那さんからする』
旦那さんの「大金を一気に使うとは何事だ」という発言に対して、こういった疑問を持つママたちも少なくありませんでした。まとめて使うのはダメだけれど、少しずつ浪費するのはアリなのでしょうか。「カラオケだ、ファミレスだ、プリクラだと使い果たせば、旦那さんは満足だったのかな？」というコメントも。冷静に考えれば、日常生活でただ浪費するよりも、目的を持って貯金して好きなことにお金を使ってもらうほうが有意義に感じそうです。ほかにも「旦那さんは羨ましいのかもね」との声も。ママたちが推測するように、旦那さんはお子さんが使いたい金額を聞いて、「そんなに！？」と驚いたのかもしれませんね。自身のお給料と比較してしまった可能性も……。
使いこなせるかどうか心配？なら旦那さんの言い分も理解できるかも
『楽器だから、有意義で高尚だと思ったら大間違い。私は旦那が趣味で50万円のギターを買うと言ったら反対する。「あなたの腕前なら中古で十分でしょ？」って。子どもでも同じかな』
『学校で使う予定もない楽器を使いこなせるの？ ウン十万って、万が一続かなくてドブに捨てるには小さくない値段よね。その楽器に習熟していて長く嗜むつもりならいいけれど、どの程度の熱量を持っているか、練習環境が整っているか、ちゃんと考えたほうがいいと思う』
もう少しよく考えたほうがいいのでは？ というアドバイスもありました。確かに楽器の値段はピンキリでしょうから、どうしてもその値段のその楽器を買う必要があるのかはお子さんに確認してみてもいいのかもしれません。中古品をリーズナブルなお値段で買う、という選択肢もあります。
今後、何にお金がかかるのか一度話をしてみては？
『お子さんに賛成だけど、運転免許の費用とか、大学受験の入学金とか、今後かかる費用を伝えてみてもいいかも。時給にしたら何時間分になるとか、上手くお金の大切さを伝えたいかな。冷静になれるなら、旦那さんと投稿者さんとお子さんで、メリットデメリットを箇条書きで書いて話し合うのもいいかもしれない』
『私も好きに使っていい派だわ。ただ、これから大学生になると友達付き合いや行動範囲も広がるし、そのときの資金として少し残しておかなくて大丈夫？ と1回はアドバイスするかも』
賛成派だというママたちからは、こんなコメントもありました。お子さんはまだ高校生ですから、この先のことを想像できていない可能性もあります。大学生になると行動範囲も広がり、実家暮らしだとしてもさまざまなことにお金がかかりますよね。今回の件は、親子で今後の見通しを一度確認したり、お金の使い方について話し合ったりしておくいいチャンスなのかもしれません。
お子さんの貯金の使い方について悩むママからの今回の投稿。子どもが頑張って貯めたお金は金額にかかわらず自由に使わせる、という考えのママが少なくありませんでした。万が一、結局使わなくなりお子さんが「失敗した」と思ったとしても、それもまたいい経験です。ただ、旦那さんが反対しているとのことですから、中古を買うという選択肢や大学生以降の話など今後の見通しも含めて、一度旦那さんとお子さんと3人で冷静に話し合ってみてはいかがでしょうか。それから決断をしても遅くないはずです。