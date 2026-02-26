上野樹里、ショーパン×黒タイツで美脚際立つ「着こなしお洒落」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】女優の上野樹里が2月25日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、注目を集めている。
兵庫県加古川市の観光大使を務める上野は「初・加古川観光大使新年会in Shibuya」とつづり、地元愛あふれる交流会に参加したことを報告。ベリーショートの髪型に、からし色のニット、ショートパンツ、黒タイツを合わせ、美しい脚のラインが際立つコーディネートを公開した。「終始ほのぼの幸せな笑顔が溢れました」と、にこやかな笑顔を見せている。
また、夫でTRICERATOPSの和田唱、ガールズバンド・SCANDALでベース＆ボーカルを務める加古川市出身のTomomiとの3ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「着こなしお洒落」「スタイル抜群」「綺麗すぎる」「笑顔がすてき」「楽しそう」「地元愛が爆発してる」といった声が上がっている。
和田と上野は、2016年5月に結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
