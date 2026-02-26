櫻坂46藤吉夏鈴『B.L.T.』初ソロ表紙、向井純葉・浅井恋乃未がグラビア登場！乃木坂46鈴木佑捺、AKB48伊藤百花も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46・藤吉夏鈴が登場する『B.L.T.2026年4月号』の表紙絵柄が公開。

中面には向井純葉・浅井恋乃未も登場し、櫻坂46だけで計40Pの大特集が展開される。

■乃木坂46鈴木佑捺のグラビア、AKB48伊藤百花のコンセプチュアルな撮影も

3月11日に14thシングル「The growing up train」をリリースする櫻坂46から、同曲でセンターを務める藤吉夏鈴が『B.L.T.4月号』の表紙＆巻頭に登場。藤吉は『B.L.T.』初ソロ表紙を飾る。

中面には向井純葉、浅井恋乃未も登場し、4月11日・12日に控えるMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催される『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を前に、二・三・四期生それぞれの言葉から彼女達の現在地を探る。

表紙に選ばれたのは、雪景色をバックにこちらをクールに見つめる眼差しが印象的なカット。彼女の白い素肌が引き立つスタイリングもあいまって、藤吉夏鈴の透明感と存在感が伝わる1枚だ。撮影では藤吉のありのままの姿を切り取るべく、非日常のロケーションを求めて新潟の雪景色へ。朝の冷たい空気が流れる室内の撮影では、藤吉らしい凛々しさと美しいスタイルを丁寧に切り取った。

赤いコートに着替えて降り積もった雪の中に足を踏み入れると、濡れてしまうことは気にしない様子で雪に寝そべったり、雪を持ち上げたりしながら無邪気な笑顔を見せる。リゾートマンションの1室での撮影では、カメラを気にせず穏やかな時間を過ごす、何とも愛らしい姿を披露した。

10,000字インタビューでは、14thシングル「The growing up train」への想いやMVの制作秘話、先日グループ卒業を発表した同期の武元唯衣とのエピソード、そして藤吉夏鈴というひとりのアイドルの“変化”について、彼女らしい飾らない言葉で語っている。

■櫻坂46・向井純葉の多幸感満載グラビア

中面グラビアには、5作連続の選抜メンバーに選出された向井純葉が『B.L.T.』本誌にソログラビアで初登場。今回は、熱海にて撮影を実施した。商店街や喫茶店、足湯、海、桜並木など様々なスポットに出向き、初めて訪れた街でとびきりの笑顔を見せた。インタビューでは、現在の心境に切り込み、表題曲メンバーとしての思いや先輩との関係性、最新曲でのパフォーマンス中の意識など胸の内を探っている。

■櫻坂46四期生の浅井恋乃未が魅了する珠玉のソログラビア

櫻坂46より初めての表題曲メンバーに選ばれた四期生・浅井恋乃未も登場。『B.L.T.2025年10月号』に四期生揃って登場して以来の掲載となり、今回初ソログラビアを飾る。キュートとクールが共存する彼女を丁寧に写真にて収めているが、加入1年目未満とは思えない表現力の高さや表情の豊かさに注目してほしい。ロングインタビューでは初選抜入りの心境やパフォーマンス面での理想、4月のライブに向けての抱負について語った。

■乃木坂46・6期生連載は、鈴木佑捺が「波紋」をテーマに癒しのグラビアを披露

乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会～gravure a la mode～」第5回に、鈴木佑捺が登場。毎号異なるテーマで新たな一面を引き出す本企画。今回掲げたテーマは「波紋」。穏やかな湖を舞台に撮影を行い、鈴木が纏うやわらかな空気感と澄んだ美しさが、水面に広がる波紋のように静かに、そして確かに広がっていく様を表現。どこか懐かしさを感じさせながら、心をそっとほどいてくれるような癒やしのグラビアとなっている。

■STU48中村舞、13thシングルで初単独センターに。その思いを、らしさ全開で語る。

3月4日発売の13thシングル「好きすぎて泣く」でシングル初の単独センターを務める、STU48の中村舞が登場。撮影では、飾り気の少ないシンプルなモノトーン衣装に薄めのメイクで、ありのままの彼女を写真に収めた。インタビューでは、単独センターの夢を叶えた思いや、今に至るまでの自身の変化を彼女らしい言葉で語った。

■AKB48連載第8弾。アイドル界注目度ナンバー1の伊藤百花が絵本の中の世界に!?

発売中の67thシングル「名残り桜」でセンターを務め、連日大バズり中のAKB48の伊藤百花がついに連載に登場。着実にフォロワー数を伸ばし、今やアイドル界で最も注目を浴びている彼女だが、ハイレベルなビジュアルを持つがゆえに、普段はありのまま素の姿を撮られることが多く、今回初めてコンセプチュアルな撮影に挑戦した。大きいサイズのリボンや紙でできた（?）洋服など一風変わった衣装を着こなし、“いともも”のあらたな扉を開いた。初出し情報ぎっしり盛りだくさんの48問48答もお楽しみに。

■15歳新人女優・中川陽葵の雑誌デビュー＆初グラビア

ソフトバンクCM『ゴールは自分より上にある』篇に出演中の15歳の新人女優の中川陽葵がB.L.T.初登場。今後、ドラマの出演など多方面での活躍が期待される彼女の雑誌グラビアデビューとなった。彼女が持つ透明感や自然な表情を引き出すべく、白基調でシンプルなスタジオや緑溢れる公園で撮影を行った。インタビューではスカウトから芸能に入ったきっかけや家族との関係性、CM撮影時の心境などについて語った。

■SKE48・熊崎晴香＆伊藤実希＆井上瑠夏＆青海ひな乃が登場し、極上すぎる水着グラビアを披露！

3月18日に36thシングル「サンダルだぜ」をリリースするSKE48から、熊崎晴香＆伊藤実希＆井上瑠夏＆青海ひな乃の4人が水着グラビアで登場する。先行して配信された同曲のMVは180万回再生（2月25日現在）を超えるなど、大注目のSKE48だが、今回は、グループへの活動復帰をした青海が合流し、さらにパワーアップ。”ガールズナイト”をテーマに、ホテルのスイートルームにて童心に返ってはしゃぐ姿や、美しさが際立つクールな姿、さまざまな表情を見せた。

