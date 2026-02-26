Amazonは26日、モバイル端末向け「Fire TVモバイルアプリ」を刷新。スマホをFire TVのリモコンとして使える従来からの機能に加え、新たにコンテンツの一覧表示や、モバイルアプリ上での検索、ウォッチリストの管理が可能となり、Fire TVをより便利に使えるアプリに進化した。

Fire TVモバイルアプリは、Fire TV Stick、Fire TV Cube、Fire TV 搭載スマートテレビと連携して使えるアプリ。

刷新されたアプリでは、テレビなどに表示されるFire TVのホーム画面を、モバイル端末のアプリ上でも見られるようになった。これにより、ユーザーの好みに合わせたおすすめや、視聴途中のコンテンツを一覧でブラウジングし、観たい作品をより簡単に見つけられる。ただし、Fire TV モバイルアプリで、動画自体を再生する事はできない。

モバイル端末をサブ画面として利用することで、大画面での視聴を中断することなく、次に観たい作品を探したり、気になる作品の情報を確認でき、よりスムーズなエンターテインメント体験が可能という。

さらに、Prime Video、Netflix、TVerなど、複数の動画配信サービスのコンテンツをアプリから横断検索可能。テレビから離れている場合でも、豊富なコンテンツの中から観たい作品を簡単に探せるという。

検索の際には、モバイル端末のキーボードがそのまま使えるため、テレビのリモコンで一文字ずつ入力する手間がなく、作品名や俳優名などを手軽にすばやく入力できる。

ウォッチリストの管理も可能。外出先で友人に薦められた作品をその場でウォッチリストに追加するなど、気になった瞬間を逃さずウォッチリストに追加しておけば、帰宅後にFire TVのウォッチリストからすぐに再生できる。

既にFire TV モバイルアプリを使っている場合は、自動でアップデートが行なわれ、新たにFire TV モバイルアプリを利用する場合は、Apple App Store、Google Playストアから無料でダウンロード可能。新規および既存に関わらず、新Fire TV モバイルアプリへのアップデートは、本日より数週間にわたり順次展開される。

また、Fire TV Stick 第1世代(2014年発売)、Fire TV Stick 第2世代(2016年発売)、Fire TV 第1世代(2014年発売)、Fire TV 第2世代(2015年発売)、FUNAI Fire TV搭載スマートテレビで、アプリのリモコン機能は引き続き使用できるが、新機能の一部は利用できない。