この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン 鹿児島、城山から一気に降りて、街を港まで！！ 雄大な桜島を背に戻って、商店街に紛れ込むランニング！ ２０２６年２月１６日出走。」と題した動画を公開しました。今回は、鹿児島市街を一望できる城山を起点に、港や繁華街を巡り再び山へと戻る、高低差のあるランニングコースを紹介しています。



動画は、城山の展望台付近からスタートします。「ここからランニングするには山道降りていかなくちゃいけない」と語り始め、帰路に待ち受ける登り坂を「帰るとき登らなくちゃいけない、これ」と早くも懸念しつつ、木々に囲まれた遊歩道を駆け下りていきます。麓に到着すると、まずは照国神社へ。「以前も参拝させていただいた」と語りながら鳥居をくぐり、再び街中へ。県立博物館や小松帯刀像などの史跡、さらには気になるラーメン店の看板など、目に入るもの一つひとつに反応しながら市街地を進みます。



海沿いのウォーターフロントエリアに出ると、視界が開け、錦江湾の向こうに桜島が姿を現しました。「桜島、逆光だけど」と言いながらも、その雄大な景色を背にランニングを続行。フェリー乗り場などを横目に進む中で、「マイアミ通り」という標識を見つけると、「なんでマイアミ通りっていうんだろう」と素朴な疑問を口にする場面もありました。その後は賑やかな商店街エリアへ入り、老舗百貨店「山形屋」の前などを通過して、再び城山方面へと向かいます。



終盤は、スタート地点へ戻るための長い登り坂です。「息はよいよい帰りは怖い、登りです」と息を弾ませながら、急勾配に挑みます。茂木さんはこの過酷な状況を「時々旅ランのコースでこういうのあるんですよ、シチリアのタオルミーナに行った時も」と、過去の海外での経験に重ね合わせました。無事に登り切ると、「山路来て何やらゆかしすみれ草」と一句引用し、「5.6kmぐらい、ダイナミックな旅ランでした」と充実した表情で締めくくりました。



歴史的なスポットや雄大な自然、そして活気ある街並みを一度に楽しめるこのコースは、鹿児島を訪れる際の観光やアクティビティの参考になりそうです。