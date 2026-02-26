トヨタ新型「“ステーションワゴン型”SUV」発表に反響殺到！

トヨタは2026年2月25日、電気自動車（BEV）の新たな選択肢となる新型モデル「bZ4X Touring（ツーリング）」を発表し、同日より販売を開始しました。

この新型bZ4Xツーリングは、スバルとの共同開発で誕生し2025年に大幅改良を受けた本格SUV「bZ4X」をベースに開発された、派生車種。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「“ステーションワゴン型”SUV」です！（91枚）

ネット上では早速「安心の日本製EV！」「もうEVも国内はトヨタ一強だな」と、市場を牽引するトヨタの新たな一手へ期待の声が溢れています。

新型bZ4Xツーリングの最大のトピックは、ベース車のリアオーバーハングを延長してステーションワゴンタイプへと進化した点にあります。

ボディサイズは、全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mmと、ベース車から全長140mm、全高25mmが拡大。

ラゲッジルームはベース車の約1.4倍となる大容量619リットルを確保しました。

ネット上では「これまでEVを買ってた層とは異なる若い人に人気が出そう」「クラウンエステートよりも安いのか！」「これ良いかもね」と、その圧倒的な積載力と使い勝手に驚く声が挙がっています。

エクステリアは、ブラックの20インチホイールや大型ルーフレール、前後のスキッドプレートを装備してアウトドア感を強調。

専用設計となるリアの横一文字LEDランプも特徴的で、「デザイナーの趣味が良いね」「個人的にはガンダムっぽくてカッコイイと思う」などと高評価です。

一方で「最近この顔のSUVが増えたね〜」「普通にデザインが好きだから、bZ4Xツーリングのガソリン車があれば良いのに〜」といった素直な意見も見受けられました。

インテリアも14インチの大型画面や2台分のワイヤレス充電器を備え、ユーザーからは「パノラマルーフや後席ヒーターなど標準装備がすごすぎる！」と歓喜のコメントが寄せられています。

パワートレインは74.69kWhのバッテリーを搭載し、空力性能の最適化などにより一充電走行距離は驚異の734km（FWD）を実現。

4WDモデルはシステム出力380馬力で0-100km／h加速4.6秒という俊足ぶりを誇り、スバル譲りのAWD技術「X-MODE」も備えます。

「冬季の雪道を走るから4WD設定があるのは嬉しい」「ヨーロッパで売れそうなクルマだな」と、長距離ドライブから雪国での実用性まで高く評価されています。

また、マイナス10度の環境下でも約28分で80％まで充電可能なプレコンディショニング機能も実用的です。

車両価格（消費税込）は、FWDが575万円で、4WDが640万円と極めて戦略的です。

「これで補助金が100万円以上かぁ。すごい金額だ」「支払いが新型『RAV4 PHEV』と同じくらいに収まるなら、いよいよEVも現実味でてきたな」といった声のほか、「ライバルの日産『アリア』と比べても戦略的な価格」「本気のトヨタだからできる価格設定。他社ならもう100万円は高くてもおかしくないね」とコストパフォーマンスの良さを称賛する声が相次いでいます。

そのほか「bZ4XとRAV4は価格が近い分、どっちにするか迷う…」「爆売れの予感しかしませんね」といった声が示す通り、トヨタのラインナップをさらに強固にする大本命の登場と言えそうです。