世界を舞台に活躍する新たなガールグループの誕生に向け、デビューが確定している3人のメンバーたちにSAKURAたちが衝撃を受けるシーンがあった。

【映像】宮脇咲良が衝撃を受けたデビュー前の練習

2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。

練習室に集まった25人の合格者を前に、プロジェクトの進行役であるソン・ソンドゥク氏が「実は、グループとしてデビューが確定している3人のメンバーから一次審査を突破した皆さんにメッセーが届いています」と切り出す。画面が切り替わると、そこにはすでにデビューを決めているレクシー（スウェーデン出身）、エミリー（アメリカ出身）、サマラ（ブラジル出身）の3人の姿があった。

VTRに映し出された彼女たちの洗練されたビジュアルとオーラに、スタジオの指原莉乃は「すごい！デビュー前！？デビュー前じゃないでしょ！」と驚き、ヒコロヒーも「仕上がってるなぁ！」と驚きを隠せない。LE SSERAFIMのSAKURAも、圧倒的な存在感を放つ3人の姿を見つめながら「この中に入るのか」と、これから選ばれる"たった1人"が合流することになるグループのレベルの高さに衝撃を受けていた。

ビデオメッセージでは、エミリーが「オーディションは緊張したり自信をなくすことはよくあります。でも大丈夫！自分を信じて全力を出し切ってください！」と候補者たちの心に寄り添う言葉をかける。続いてサマラも、自身の経験を振り返りながら「オーディションは本当に大変で、私も体調などに悩みました。だからこそ体を大切に！みんなを応援しています！」と体調管理の重要性を説いた。

スタジオでこの様子を見守っていたSAKURAは、「この3人もオーディション番組出身ですもんね」と、彼女たちが過酷な選抜を勝ち抜いてきた背景に触れ、「気持ちは分かりますね」と、経験者だからこそ重みのあるアドバイスに深く共感を示した。

最後にレクシーが「私は何年も夢に向かって努力してきました。そしてみんなが努力しているのも知っています。後悔のないように、ためらわず全力で挑んでください！」と力強く鼓舞。3人は「アメリカでみんなに会えるのを楽しみにしています。またね！」と笑顔で締めくくった。

ソンドゥク氏は練習室の合格者たちに対し、「この3人とグループを組んで、2026年にアメリカをベースにグローバルデビューをすることになります」と改めて本プロジェクトの全貌を告げた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。