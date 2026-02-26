大谷翔平選手が乗るSUVの正体は？

ダンロップは、次世代オールシーズンタイヤ「SYNCHRO WEATHER」の新CMを2026年2月12日に公開しました。ドジャースの大谷翔平選手が登場する今回の映像では、彼が運転する“車両”にも注目が集まっています。

CMでは、大谷選手が夏服と冬服の“一人二役”で登場し、路面状態に応じてゴムの性質が変化する独自技術「アクティブトレッド」を搭載した「SYNCHRO WEATHER」の特長を紹介しています。

【動画】超カッコイイ！「大谷翔平」×「高級SUV」を動画で見る！

ドライ、ウェット、雪上、氷上といった幅広い路面に対応し、季節ごとのタイヤ交換を不要にする点をわかりやすく伝える内容です。

また、「オールシーズンタイヤは夏が苦手」「夏も冬も中途半端」といった声に対し、大谷選手が二刀流らしい説得力で誤解を解く構成となっています。

映像内では、白いボディカラーの「レンジローバー ヴェラール」を運転するシーンが印象的に使われています。

CM楽曲にはONE OK ROCKの「The Pilot