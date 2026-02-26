ミニストップから、ジューシーな豚角煮を包んだ「豚角煮パオ（ミミップくん）」が数量限定で登場します！

3月2日の「ミニの日」に合わせたコラボ商品で、見た目のかわいさと食べごたえを両立した一品です。

発売直後の7日間は値引きセールも入り、試しやすい価格で楽しめます☆

ミニストップ「豚角煮パオ（ミミップくん）」

発売日：2026年2月27日（金）発売地区：全国販売店舗数：1,760店（2026年1月末時点）通常本体価格：268円通常税込価格：289.44円（持ち帰り時）エネルギー：242kcal

ミニストップは、全国店舗でオリジナルフードを展開するチェーンです。

同商品のコラボ相手は、同社の広報担当キャラクター「ミミップくん」です。

今回はミミップくんの世界観を取り入れたパオに豚角煮を合わせ、見た目と満足感を両立した企画になっています。

発売記念セール価格と購入条件

セール期間：2026年2月27日（金）〜3月5日（木）セール本体価格：236円セール税込価格：254.88円（持ち帰り時）値引額：本体価格より32円引き

発売から7日間は通常価格より32円下がるため、初回購入のハードルが下がる設計です。

店頭POPでも通常価格とセール価格の差が大きく表示されており、価格メリットがひと目で分かる構成になっています。

ミミップくんコラボ仕様と生地のこだわり

パオ生地の発酵工程：2段階豚角煮の味付け素材：香味野菜・砂糖・醤油・紹興酒生地の味：プレーンクーポン利用期間：2026年2月27日（金）〜3月5日（木）アプリクーポン値引額：本体価格268円より50円引き

商品はミミップくんの手をモチーフにした形状で、焼き印入りのパオ生地から角煮がのぞくデザインです。

味はプレーン生地に甘辛い角煮を合わせた組み立てで、見た目だけで終わらない食事系パオに仕上がっています。

通常の32円引きセールに加えてアプリクーポンも使えるため、価格面でも比較しながら選びやすい商品です。

キャラクター性と食べごたえを同時に楽しめる、ミニの日らしい限定フードになっています。

【手づかみ気分で楽しむ角煮パオの限定新作！

ミニストップ広報ミミップくん「豚角煮パオ（ミミップくん）数量限定」】の紹介でした☆

よくある質問

Q. 「豚角煮パオ（ミミップくん）」の発売日はいつですか？

2026年2月27日（金）です。

Q. セール価格はいくらですか？

2026年2月27日（金）から3月5日（木）まで、本体236円（税込254.88円）で販売されます。

Q. アプリクーポンの内容は何ですか？

対象期間中に本体価格268円から50円引きで利用できます。

