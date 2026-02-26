パソコン工房WEBサイトで、ノートパソコンを対象にした決算セールが実施中です！

家庭向けからクリエイター向けまで比較できるため、用途に合わせた買い替え計画を立てやすい構成になっています。

会員限定の送料無料施策も同時に走っており、総額を抑えて導入しやすい時期です。

パソコン工房「ノートパソコン決算セール」

実施期間：2026年2月24日〜2026年3月10日16時59分販売チャネル：パソコン工房WEBサイト114,800円（税込）〜499,700円（税込）送料無料対象：会員向けBTOパソコン

パソコン工房 グッドウィルは、全国に店舗展開するユニットコムグループのパソコン専門店です。

同グループの通販はBTOカスタマイズに対応し、購入後のサポート体制まで含めて選べる運営が特徴です。

今回の決算セールは、価格訴求と会員優遇を組み合わせ、用途別に機種を選びやすくした期間限定企画です。

標準構成モデルの価格と仕様

製品名：STYLE-15FH127-i5-UCEXセール価格：114,800円（税込）通常価格：124,800円（税込）液晶サイズ：15.6型（フルHD）メモリ：8GBストレージ：500GB NVMe M.2 SSD

STYLE-15FH127-i5-UCEXは、日常利用と学習用途を両立しやすい価格帯の構成です。

15.6型フルHDと500GB SSDの組み合わせは、文書作業や動画視聴を中心に使う人の導入機として扱いやすい仕様です。

ハイエンド構成モデルの価格と性能

製品名：SENSE-18WG181-U7-VKSXセール価格：499,700円（税込）通常価格：614,700円（税込）液晶サイズ：18型（WQXGA）メモリ：32GBストレージ：1TB NVMe M.2 SSD

SENSE-18WG181-U7-VKSXは、Core Ultra 7とGeForce RTX 5080 Laptop GPUを搭載した高性能モデルです。

画像制作や3D処理のような負荷が高い作業でも、処理待ち時間を短縮しやすい構成になっています。

会員特典と購入後サポートの実用性

会員特典：BTOパソコン送料無料配送対象地域：日本全国（沖縄・離島を含む）対象外商品：アウトレットパソコン・中古パソコンサポート体制：24時間365日コールセンター対応

高額帯ノートでは送料条件が総額に影響しやすく、会員特典の有無は比較時の重要ポイントです。

全国店舗ネットワークと24時間365日の窓口があるため、購入後の相談先を確保しやすい点も選定の安心材料になります。

ノートパソコンは新生活や働き方の切り替え時期に導入するケースが多く、時期限定セールは性能と予算のバランスを取りやすい局面です。

今回の企画は、標準構成とハイエンド構成を同時比較したい人にとって判断しやすい内容です☆

【会員特典と値引きで春の買い替えが進む！

パソコン工房「家庭向け・クリエイター向けノートパソコン決算セール」】の紹介でした。

よくある質問

Q. パソコン工房 ノートパソコン決算セールの開催期間はいつですか？

実施期間は2026年2月24日〜2026年3月10日16時59分です。

Q. パソコン工房 ノートパソコン決算セールの対象は？

送料無料対象は会員向けBTOパソコンです。

