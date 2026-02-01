安全と燃費と整備をて最適化する運行DX！ジャパン・トゥエンティワン「Geotabフリート管理システム」

車両管理の現場で同時に悩みやすい「事故対策」「燃料コスト」「整備負荷」に対して、ひとつの基盤でまとめて向き合える新サービスが始まります。

ジャパン・トゥエンティワンは2026年2月25日から、フリートマネジメントシステム「Geotab」の取扱いを開始しました。

2026年4月開催の第7回関西物流展では、実機・運用イメージ・オープンセミナーを通じて、現場導入の具体像まで確認できる展示も予定されています。

ジャパン・トゥエンティワン「Geotabフリートマネジメントシステム」

取扱い開始日：2026年2月25日導入実績：570万台以上利用規模：160カ国以上・10万社超専用デバイス：Geotab GO9展示会出展：第7回 関西物流展（2026年4月8日〜10日）出展ブース：インテックス大阪 6号館A「A1-23」

ジャパン・トゥエンティワンは、世界のハイテクベンチャー商材を日本市場へ展開する技術商社です。

同社はモビリティ事業を含む4領域で製品導入と運用支援を進め、現場課題に対する実装力を磨いてきました。

今回のGeotab取扱い開始は、運送業・社用車運用の現場で必要な運行可視化を、日常業務に落とし込みやすい形で提供する取り組みです。

リアルタイム運行管理で安全指導を具体化

取得データ：位置情報・走行ルート・稼働状況把握可能な運転傾向：急加速・急減速・アイドリング対応領域：運行管理・労働時間管理・法令遵守支援

GeotabはWebベースの管理画面で車両の現在地と運行状態を確認でき、管理者の確認作業を短時間化しやすい構成です。

ドライバーごとの運転傾向を同じ画面で追えるため、感覚的な指導ではなく、根拠のある安全教育につなげやすくなります。

日々の運行をデータ化しながら改善を回せる運用基盤です。

燃費と整備をつなぐ予知保全で稼働ロスを抑制

取得情報：車両詳細情報・エンジン情報整備手法：走行距離・稼働状況に基づく予知保全抑制対象：過剰整備・整備漏れ・突発故障リスク

車両状態を常時監視できるため、異常の兆候を早めに捉え、計画整備へ移しやすい点が導入メリットです。

燃料消費やアイドリング時間の傾向を合わせて見られるため、燃費改善施策と整備計画を分断せずに設計できます。

結果として、車両停止による機会損失を減らし、稼働率の底上げに直結しやすい運用です！

生成AI「GeotabAce」β版で分析業務を短縮

機能名：GeotabAce（ベータ版）操作方法：会話形式での質問入力分析対象：フリート全体傾向・車両別傾向・ドライバー別傾向

データ分析のボトルネックは、必要な指標を抽出するまでの手数が多いことです。

GeotabAceは質問ベースで統計情報をまとめられるため、報告資料の下準備や改善テーマの仮説出しを早められます。

管理者が「いま知りたいこと」に即応しやすい分析動線になっています☆

第7回関西物流展で導入イメージを具体確認

会期：2026年4月8日（水）・9日（木）・10日（金）開催時間：10:00〜17:00（最終日10日のみ16:00まで）会場：インテックス大阪 4号館・5号館・6号館A/Bオープンセミナー：4月9日（木）15:10〜15:40

展示会ではGeotabに加え、前方・側方・後方をカバーする衝突防止補助や積載効率化ソリューションもあわせて紹介されます。

フリート管理を単体ツールで終わらせず、事故削減・燃費改善・積載改善を同時に検討しやすい場になりそうです。

課題別に比較検討しやすい展示構成です。

車両台数が増えるほど、管理業務は「人の頑張り」だけでは回しにくくなります。

運行データを共通言語にできる仕組みが入ると、安全教育・整備計画・コスト管理の会話がそろいやすくなります。

【安全と燃費と整備をまとめて最適化する運行DX！

ジャパン・トゥエンティワン「Geotabフリート管理システム」】の紹介でした。

よくある質問

Q. Geotabの取扱い開始日はいつですか？

2026年2月25日です。

Q. Geotabはどれくらいの規模で使われていますか？

160カ国以上で10万社超が利用し、導入実績は570万台以上です。

Q. 関西物流展でのJ21ブースはどこですか？

インテックス大阪6号館Aの「A1-23」です。

