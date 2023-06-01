　26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比770円高の5万9560円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8583.12円に対しては976.88円高。出来高は1万1612枚となっている。

　TOPIX先物期近は3907ポイントと前日比53.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は63.84ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59560　　　　　+770　　　 11612
日経225mini 　　　　　　 59560　　　　　+775　　　181314
TOPIX先物 　　　　　　　　3907　　　　 +53.5　　　 13862
JPX日経400先物　　　　　 35465　　　　　+475　　　　1379
グロース指数先物　　　　　 734　　　　　　+6　　　　 363
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース