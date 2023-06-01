日経225先物：26日2時＝770円高、5万9560円
26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比770円高の5万9560円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8583.12円に対しては976.88円高。出来高は1万1612枚となっている。
TOPIX先物期近は3907ポイントと前日比53.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は63.84ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59560 +770 11612
日経225mini 59560 +775 181314
TOPIX先物 3907 +53.5 13862
JPX日経400先物 35465 +475 1379
グロース指数先物 734 +6 363
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
