ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）がスマートフォンに忍ばせていたステッカーが脚光を浴びている。「懐かしすぎて泣きました」などの声がファンから寄せられた中、作品の脚本家からも喜びの声が上がった。

注目を集めたのは中井のスマートフォンの裏側にあったステッカー。よく見ると、2012年から2016年に稼働していた人気カードアーケードゲーム「アイカツ！」の神崎美月とユニット「Soleil」とみられるステッカーだった。

日本スケート連盟の公式インスタグラムが投稿した画像に写り込んだことで、ファンからは「親近感が湧いてます」「ケース裏にアイカツウエハースのシール入れてる!!」「亜美ちゃんのスマホ？のアイカツのシール懐かしすぎて泣きました」などと、中井のセンスに対し、和む声が続出し話題沸騰となった。

反響は広がり、作品の脚本家である加藤陽一氏も反応。自身のXに「嬉しい！ STARWAY観てもらえたかなぁ〜と想像してしまう！」と綴り、喜びを露わにしていた。



（THE ANSWER編集部）