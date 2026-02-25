群馬のエージェー・エドゥがフィリピン代表に選出…北海道のラモスとチームメートに

B1東地区の群馬クレインサンダーズは2月25日、エージェー・エドゥが「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選」のフィリピン代表（FIBAランキング36位）に選出されたことを発表した。

現在26歳のエドゥは、208センチ102キロのパワーフォワード兼センター。2023－24シーズンに富山グラウジーズでBリーグのキャリアを始めると、昨シーズンは長崎ヴェルカでプレー。今シーズンから移籍した群馬では主に先発出場で36試合に出場し、1試合平均23分15秒のプレータイムで7.3得点6.9リバウンド1.1ブロックをマークしている。フィリピン代表として「FIBAワールドカップ2023」にも出場している。

レバンガ北海道のドワイト・ラモスも選出されているフィリピン代表は、26日にニュージーランド代表（同25位）と、3月1日にオーストラリア代表（同6位）と対戦。ニュージーランド代表にはジョーダン・ナタイ（レバンガ北海道）、オーストラリア代表にはニック・ケイ（島根スサノオマジック）が所属しており、Bリーガーたちがアジアの舞台で激突する。

