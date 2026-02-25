J1百年構想リーグで開幕から3連敗中のファジアーノ岡山。3月1日の名古屋グランパスとのホーム戦を前に練習を公開しました。

今月8日の開幕戦から3連敗中のファジアーノ。3月1日、ホームに名古屋グランパスを迎え撃つのを前に雨の中での練習にも熱が入ります。第1節・第2節とも先制しながらも追いつかれ、PK戦で敗れたファジアーノ。





第3節のガンバ戦では、序盤に幸先よく先制するも逆転を許し追いかける展開に。その後は何度も相手ゴールに迫るも、追加点を奪うことができず…。ホーム開幕戦でサポーターと勝利を分かち合うことはできませんでした。攻撃力は増しているものの、決定力不足という課題が浮き彫りになりました。

(ファジアーノ岡山MF27 木村太哉選手）

「流れの中で得点を決めれてはいないので、やっぱり枠の中にボールを収めていくみたいなところは、個人としてもっともっとクオリティを上げていかないといけないなと思いますし、もう1点取れるところにフォーカスを置いて頑張りたいなと」

新加入の河野孝汰選手は、課題とともに、手ごたえも感じています。

（ファジアーノ岡山FW40 河野孝汰選手）

「毎試合、毎試合、仲間とのコンビネーションだったり、自分のやれている感覚も少しずつよくなっている部分もあるので、もっともっと、怖い選手なっていけるようにやっていきたいと思います」



ファジアーノの次節は3月1日。ホームで、名古屋グランパスと戦います。

（ファジアーノ岡山 木山隆之監督）

「ホームの試合は3ポイントを取ることが自分たちの役割だと思うので、3ポイント狙ってしっかり頑張りたいと思います」



今シーズンの初勝利を目指して。負けられない一戦は午後2時キックオフです。