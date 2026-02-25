

2月25日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■記念優待 ――――――――――――



ＡＩＲＭＡＮ <6364> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/25発表

社名変更記念優待を実施。26年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数1000株未満でQUOカード1000円分、1000株以上で同2000円分を贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



早稲田アカデミー <4718> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/25発表

優待品をQUOカードから電子マネーに変更する。



楽天銀行 <5838> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/25発表

26年3月末基準日の株主優待は従前の内容から楽天エクステ預金の3商品を除外。



トヨタ自動車 <7203> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/25発表

保有株数1000株以上かつ継続保有期間5年以上の株主は、レースグッズなどのトヨタグッズを選択できるようになった。グッズは抽選制で、外れた場合は1万円分のQUOカードまたは3万円分のWallet残高を贈呈する。



大垣共立銀行 <8361> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/25発表

9月末基準日に継続保有期間の区分を追加し、保有期間1年以上3年未満でOKBブランドなど優待品を1品、3年以上保有で同2品の贈呈とする。



大和証券グループ本社 <8601> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/25発表

保有株数の区分に「2000株以上3000株未満」を新設し、優待品3000円相当を贈呈する。また、1000株以上2000株未満の優待内容を「QUOカード2000円分」、3000株以上5000株未満を「QUOカード1000円分+優待品3000円相当」にそれぞれ変更する。



サンフロンティア不動産 <8934> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/25発表

保有株数の区分に3000株以上の上位ランクを新設し、保有株数と保有期間に応じて10～60枚の優待割引券を贈呈する。利用対象施設も33施設に拡大。



第一交通産業 <9035> [福証] 決算月【3月】 2/25発表

優待券の有効期限を6ヵ月→1年に延長するほか、マイホーム割引券の対象を500株以上保有株主に拡大する。一方、「リフォーム割引」「マイカー割引」「ケアサービス割引」は廃止する。



■実施 ――――――――――――――



ＳＢＩ新生銀行 <8303> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/25発表（場中）

26年3月末時点で100株以上を保有する株主に、暗号資産XRP（約2000円相当）の交換券またはSBIアラプロモの健康食品「アラプラス ゴールドEX」のいずれかを贈呈する。また、100株未満を含めた全株主を対象にSBIアラプロモ商品を50％割引で購入できる申込券を贈呈する。



■廃止 ――――――――――――――



伊藤忠食品 <2692> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/25発表

伊藤忠商事 <8001> によるTOB成立を条件に、株主優待制度を廃止する。



養命酒製造 <2540> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/25発表（寄り前）

レノによるTOB成立を条件に、株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

