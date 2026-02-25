車とバイクのどちらでも使えるドライブレコーダーを探すなら、取り付けの手軽さは外せない比較ポイントです。

MAXWINのMUFUシリーズ最新作「MF-V40」は、物理ボタンなしで装着と同時に録画を始める設計で登場しました。

2026年2月24日からMakuakeで先行販売が始まり、前後2K録画モデルとして注目を集めています。

MAXWIN「前後2K自動録画ドライブレコーダーMF-V40」

先行販売期間：2026年2月24日〜2026年4月15日メーカー希望小売価格：MF-V40T 31,500円（税込）／MF-V40S 30,500円（税込）録画解像度：前後2K内蔵バッテリー：4000mAh

MAXWINは、車載用品とバイク用品を展開するモビリティ系ブランドです。

Makuakeは新製品を先行販売できる応援購入サービスで、初期ロットの入手機会が作りやすい販売チャネルです。

今回のMF-V40は、既存人気モデルを土台に録画性能と運用性を引き上げたアップグレード機に位置づけられています。

自動録画起動とボタンレス運用

自動オフ待機時間：約3分

本体をマウントに装着すると自動で電源オンと録画開始に切り替わるため、録画開始の押し忘れを減らしやすい設計です。

取り外し時は録画終了へ連動するので、毎回の操作手順を短く保ちたい通勤利用にも向いています。

前後2K録画と広角撮影スペック

カメラセンサー：500万画素CMOS画角：160°連続録画時間：最大8時間（前後2カメラ録画時）

高精細センサーと広角画角の組み合わせにより、車線変更時や交差点周辺の映像を広く残しやすい仕様です。

前後同時録画で最大8時間に対応するため、日帰りツーリングや長距離ドライブでも継続記録しやすくなっています。

アプリ連携と防塵防水を含む実装性能

Wi-Fi規格：2.4GHzアプリ接続距離：最大5m防塵防水性能：IP66相当本体サイズ：約93.3×49.6×41.2mm本体重量：約128g

スマホアプリ「MUFU Video」と連携すると、録画映像確認や設定変更を離れた位置から進められます。

IP66相当の防塵防水と軽量サイズを両立しているため、天候が変わりやすい屋外移動でも使い分けしやすい構成です。

先行販売リターンとモデル別価格設計

MF-V40T 超絶早割：18,900円（税込）限定50個MF-V40T 超早割：19,530円（税込）限定100個MF-V40S 超超早割：18,300円（税込）限定50個MF-V40S 超早割：18,910円（税込）限定100個

車バイク両用のTモデルとバイク専用のSモデルで価格設計が分かれているため、用途に合わせた選択がしやすくなっています。

割引率が高い先行枠は数量上限があるため、導入コストを抑えたい場合は在庫状況の確認が重要です☆

配線工事の手間を抑えつつ前後録画を導入したい人にとって、装着連動型の録画設計は日常運用で効いてきます。

車とバイクを1台でカバーしたい使い方にも対応できるため、移動手段が複数ある人の機材整理にも向いたモデルです。

車もバイクも配線不要で自動録画できる！

MAXWIN「前後2K自動録画ドライブレコーダーMF-V40」の紹介でした。

よくある質問

Q. MF-V40の先行販売期間はいつですか。

2026年2月24日から2026年4月15日までです。

Q. 録画性能はどの仕様ですか。

前後2K録画で、500万画素CMOSセンサーと160°広角に対応済み。

Q. 両用モデルの希望小売価格はいくらですか。

MF-V40Tは31,500円（税込）です。

