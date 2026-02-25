井村屋「やわもちアイス」に仙台名物「ずんだもち味」が季節限定で登場 - 自然な枝豆の味わいとつぶつぶ食感

井村屋「やわもちアイス」に仙台名物「ずんだもち味」が季節限定で登場 - 自然な枝豆の味わいとつぶつぶ食感