かっぱ寿司にtoroaの「とろ生チョコカスタードシュークリーム」が登場
フードクリエイティブファクトリーが展開する、一口でとろける極上スイーツ「toroa(トロア)」が、かっぱ寿司のスイーツブランド「ごち CAFE」とコラボレーションし「とろ生チョコカスタードシュークリーム」が販売された。
toroaの「とろ生チョコカスタードシュークリーム」が至福のデザートセットに
各地のPOPUP等で完売続出「toroa」の「とろ生チョコカスタードシュークリーム」が、かっぱ寿司「かっぱのトクトクメニュー」にて、5日間限定で至福のデザート&コーヒーセットとして販売する。
ココア配合の香ばしいシュー生地に、たっぷりのチョコカスタードクリームを詰めた。チョコカスタードクリームはビターで華やかな風味の生チョコレートと練乳を配合し、隠し味にキャラメルを入れたコク深い味わい。
価格は、480円。
toroaの「とろ生チョコカスタードシュークリーム」が至福のデザートセットに
各地のPOPUP等で完売続出「toroa」の「とろ生チョコカスタードシュークリーム」が、かっぱ寿司「かっぱのトクトクメニュー」にて、5日間限定で至福のデザート&コーヒーセットとして販売する。
ココア配合の香ばしいシュー生地に、たっぷりのチョコカスタードクリームを詰めた。チョコカスタードクリームはビターで華やかな風味の生チョコレートと練乳を配合し、隠し味にキャラメルを入れたコク深い味わい。
価格は、480円。