「日経225ミニ」手口情報（25日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限21万8045枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の21万8045枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 218045( 218045)
ソシエテジェネラル証券 131638( 131638)
バークレイズ証券 73632( 73632)
SBI証券 93815( 43943)
松井証券 28782( 28782)
楽天証券 54924( 24556)
日産証券 20775( 20775)
サスケハナ・ホンコン 16968( 16968)
JPモルガン証券 11010( 11010)
BNPパリバ証券 10419( 10419)
三菱UFJeスマート 16933( 10275)
モルガンMUFG証券 6598( 6540)
マネックス証券 5760( 5760)
ビーオブエー証券 5465( 5465)
ゴールドマン証券 4864( 4796)
みずほ証券 4676( 4636)
野村証券 3967( 3707)
広田証券 3163( 3163)
フィリップ証券 2488( 2488)
インタラクティブ証券 2240( 2240)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 5838( 4338)
ABNクリアリン証券 6082( 4082)
バークレイズ証券 2296( 2296)
フィリップ証券 224( 224)
SBI証券 376( 152)
楽天証券 257( 129)
ドイツ証券 107( 107)
三菱UFJeスマート 116( 90)
日産証券 65( 65)
マネックス証券 59( 59)
JPモルガン証券 49( 49)
松井証券 45( 45)
Jトラストグローバル 7( 7)
インタラクティブ証券 3( 3)
シティグループ証券 3500( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1103( 103)
ソシエテジェネラル証券 99( 99)
フィリップ証券 45( 45)
松井証券 35( 35)
楽天証券 59( 21)
マネックス証券 17( 17)
SBI証券 37( 11)
三菱UFJeスマート 16( 10)
JPモルガン証券 7( 7)
インタラクティブ証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
UBS証券 1000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース