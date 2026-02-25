モデルの藤井サチが25日までに自身のインスタグラムを更新。昨年7月に一般男性と結婚、12月に披露宴の様子を投稿したが、今回「結婚式に向けた、半年間の準備の記録をYouTubeにアップ」したことを報告した。



【写真】名門大卒超お嬢様の結婚式がステキ過ぎる！

レースが美しいウエディングドレスや白無垢や打ち掛け姿をアップ。「式場選びから、運命の衣装との出会い、何度も重ねた打ち合わせの時間まで」を見せ、優しそうなイケメン夫も顔出し。「これから式を迎える方の参考に少しでもなったら嬉しいです」とつづった。



藤井はルイヴィトンなど6社で代表取締役を歴任した父・清孝さんとアメリカ人の母の間に誕生。中学生のときにスカウトされ、「ミスセブンティーン2012」に選ばれ、同誌の専属モデルに。2017年に同誌専属モデルを卒業後は「ViVi」の専属モデルを務めた。上智大学卒で、英語はネイティブ並み。父は故安倍晋三首相と交流があり、幼い頃に家に遊びに行ったことや、渋谷の高級住宅街にある実家は地上3階建て（地下1階）で、16LLDDKKの豪邸であることなどを以前テレビで明かしている。



また姉・仁奈は米国のCMや映画に出演し、現在も海外に在住。美人姉妹としても知られている。



（よろず～ニュース編集部）