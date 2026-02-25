デウス・エクス・マキナとのコラボレーション

ビー・エム・ダブリューは、オーストラリア発のライフスタイルブランド『デウス・エクス・マキナ（DEUS EX MACHINA）』とのコラボレーションによるミニの電動コンセプト・モデル『ザ・スケッグ（The Skeg）』を、デウス・エクス・マキナ浅草店にて、2月28日と3月1日の2日間、展示する。

【画像】コンセプトモデル『ザ・スケッグ』とミニJCWエレクトリック 全20枚

『ザ・スケッグ』は、サーフカルチャーの哲学とミニマリズムを融合させた電動モデルであり、ワイドフェンダーや発光するフロントグリル、ルーフスポイラーなどが独自の存在感を放つ。



デウス・エクス・マキナとのコラボレーションモデル、ミニ『ザ・スケッグ』を日本初公開。 BMW

昨年ミュンヘンで開催された『ミュンヘン・モーターショー2025（IAA MOBILITY 2025）』で世界初公開されたこのモデルは、ミニの未来志向の電動モビリティを象徴している。

今回のコラボレーションは、それぞれのブランドが誇るクルマへの深い情熱をパートナーシップとして、レーシング・ヘリテージと現代的なデザイン感覚を、シームレスに融合させたものであるという。

会場となるデウス・エクス・マキナ浅草店では、『ザ・スケッグ』の車両展示に加え、日本限定のTシャツやトートバッグなどのコラボレーションアイテムが販売される。

また、2月28日の午後には、DJプレイによる音楽イベントの開催も予定されている。