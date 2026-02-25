この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー・作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、『『秒でスルー』否定や批判が「驚くほどどうでもよくなる」戦い方を解説』と題した動画を公開した。Ryota氏は、皮肉や嫌味といった「チクリとした一言」に対し、真正面から受け止めず、相手の心理背景を理解することで受け流す「戦わない戦い方」を提唱した。



動画冒頭、Ryota氏は心が傷つくような発言について、「そもそもそんなに中身がない」と断言する。批判的な言葉の多くは、意見の相違や正当な評価ではなく、単に「私はあなたが気に食わない」という感情の表明に過ぎないという。そのため、言われた内容を真に受けて「自分はダメなんだ」と捉えるのではなく、「私はオレンジ色の毛虫です」「歩くサボテンです」と相手が自己紹介をしている程度に解釈し、距離を置くべきだと説いた。



また、反論や弁解をしようとするエネルギー自体が「無駄」であるとも指摘する。相手は聞く耳を持っておらず、議論は平行線をたどるだけだ。Ryota氏は、「猫に対して犬になれと言っているようなもの」と表現し、不可能な要求に対して言い合うことの無益さを強調した。



さらに、皮肉や否定を繰り返す人物の心理的背景にも言及した。こうした行動は、人生に対する「不満」の裏返しであり、自分を理解してほしいという「甘え」や「かまってちゃん」的な欲求が隠されているという。自信や勇気があれば行動で不満を解消できるはずだが、それができないために他人を攻撃して自分を肯定しようと錯覚しているのだと分析する。



具体的な対処法として、Ryota氏は相手を「体が大きい子供」と認識することを提案した。相手の発言を「子供が駄々をこねている」と捉え直すことで、精神的な優位性を保ち、冷静にあしらうことが可能になる。また、相手の発言を脳内で「実況」するように客観視することも、感情的な巻き込まれを防ぐ有効な手段だと語った。



Ryota氏は、攻撃的な相手を過度に大きく捉えて萎縮してしまうことがストレスの原因だと指摘する。相手を「自信がなく、不満を抱えた孤独な人物」として等身大、あるいは小さく見積もることで、その言葉は響かなくなる。「どうでもいい人だね」と捉える視点を持つことが、平穏な人間関係を築く鍵になると結論付けた。