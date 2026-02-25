肉×ニンニク×背脂が暴れる総重量約900gのG系新メニューを『伝説のすた丼屋』が2/27から期間限定販売！ G系油すた丼など4種を展開
総重量1kg超えの衝撃！ 『伝説のすた丼屋』から肉×ニンニク×背脂が暴れる「G系」新メニュー4種が一斉登場
新生活の準備でバタバタする3月、ガッツリ食べて活力をチャージしたい方に朗報です！
2月27日より『伝説のすた丼屋』から、ブランドの原点である“ボリューム”を極限まで高めた「G系」メニュー全4種が期間限定で登場します。
メインとなるのは、秘伝のニンニク醤油ダレで炒めた豚カタ肉に、砕いたニンニクと背脂をガツンと効かせた総重量約900gの“G系油すた丼”（1190円）。
さらに、特注の全粒粉麺に旨味が絡む“G系油そば”（1290円）も見逃せません！
油そばは麺2玉まで同一価格という太っ腹仕様。
ジューシーな牛カルビを使用した“G系牛カルビ焼肉すた丼”（1390円）や油そば（1490円）もラインナップされ、その日の気分で背徳の味わいを選べます（価格は全て税込）。
（以下、プレスリリースより）
総重量約900gの圧倒的ボリューム！肉×ニンニク×背脂の新生活準備応援すたみなメニューが登場！2/27(金)〜全国の伝説のすた丼屋で、『G系油すた丼』を含む4商品を一斉発売！
豚カタor牛カルビ、〈G系×すた丼〉が融合した背徳の一杯！
丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」を運営する株式会社アントワークス（所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：早川 淳）は、2026年2月27日 (金)より、『G系油すた丼』を含む4商品を、全国の店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売いたします。
慌ただしい時期を乗り切る活力に！G系×すた丼が融合したここでしか味わえない背徳の一杯が登場！
3月は卒業や異動、新生活への準備など環境の変化が多い季節です。新たな一歩に向けて慌ただしく過ごすこの時期に、活力を感じていただける一杯を提供したいとの想いから、G系とすた丼を融合させた『G系油すた丼』を含む4商品を開発いたしました。
近年、「安くてお腹いっぱい食べられるグルメ」への注目が高まる中、気分や食欲に合わせてカスタマイズでき、圧倒的なボリュームを楽しめる“G系”は、特に強い支持を集めています。
「旨いものを腹いっぱい食べて頑張ってほしい」という創業時の想いを受け継いできた当店にとって、“ボリューム”はブランドの原点です。
豪快に盛られた野菜やパンチの効いた味付け、そして食べ応えなど、G系に求められる価値は、当店が大切にしてきた想いと高い親和性を持つものであると考えました。
G系とすた丼それぞれの持ち味である圧倒的なボリュームとすたみなで、新生活準備に励む皆さまに活力を提供してまいります。
『G系油すた丼』1,190円（税込）
豚カタと玉ねぎを秘伝のニンニク醤油ダレで炒め上げ、キャベツ・もやしがのった大盛りご飯の上に盛り付けた、総重量約900gの丼ぶりです。
仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせることで、豚カタの濃厚な旨みと野菜の食感に、ニンニクの効いたタレと背脂のコクが加わり、食欲を刺激する一杯に仕上げました。
『G系油そば』1,290円（税込）
豚カタと玉ねぎを秘伝のニンニク醤油ダレで炒め上げ、キャベツ・もやしがのった特注の全粒粉麺の上に盛り付けた、総重量約1kg（麺2玉の場合）の油そばです。
仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせることで、豚カタの旨みにニンニクの風味と背脂のコクが重なり、全粒粉麺ならではの小麦の香りとともに食べ応えのある味わいに仕上げました。（麺1玉・1.5玉・2玉まで同一価格）
『G系牛カルビ焼肉すた丼』1,390円（税込）
牛カルビと玉ねぎを秘伝の焼肉ダレで香ばしく焼き上げ、キャベツ・もやしがのった大盛りご飯の上に盛り付けた、総重量約900gの焼肉丼です。
仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせており、牛カルビのジューシーな旨みと野菜の食感に、甘辛い焼肉ダレとニンニク・背脂の風味が重なり、食欲をかき立てる一杯に仕上げました。
『G系牛カルビ焼肉油そば』1,490円（税込）
牛カルビと玉ねぎを秘伝の焼肉ダレで香ばしく焼き上げ、キャベツ・もやしがのった特注の全粒粉麺の上に盛り付けた、総重量約1kg（麺2玉の場合）の油そばです。
仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせており、牛カルビのジューシーな旨みにニンニクの風味と背脂のコクが重なり、全粒粉麺ならではの小麦の香りとともに食べ応えのある味わいに仕上げました。（麺1玉・1.5玉・2玉まで同一価格）
【商品概要】
■販売商品・価格：
・G系油すた丼 1,190円(税込)
・G系油そば 1,290円(税込) ※麺1玉/1.5玉/2玉まで同一価格
・G系牛カルビ焼肉すた丼 1,390円(税込)
・G系牛カルビ焼肉油そば 1,490円(税込) ※麺1玉/1.5玉/2玉まで同一価格
※玉子・味噌汁付（※『G系油そば』『G系牛カルビ焼肉油そば』には味噌汁は付きません）
※各種デリバリーサービスでの販売価格は、店内でご飲食の場合と異なります
※一部店舗では価格が異なる場合がございます
※当商品は、食材がなくなり次第販売終了いたします
■発売日 ：2026年2月27日(金)より 期間限定
■販売店舗：「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗
※一部店舗、デリバリー専門店を除く。詳細はホームページ：https://sutadonya.com/をご覧ください
【「伝説のすた丼屋」概要】
“すた丼”とは、低温で油通しし余分な脂を溶かし落としつつ旨味を閉じ込めたジューシーで柔らかな豚バラ肉に“秘伝のニンニク醤油ダレ”を絡めて、高火力と鍋を操る職人技で一気に炒め上げ、並盛でも茶碗約3杯分もの大盛りご飯の上に盛ったすたみなとボリューム満点の丼ぶりです。
1971年に多摩地区で創業したラーメン店の創業者が『若いやつらに安くて旨いものを腹いっぱい食べさせてやりたい』という想いを込めて試行錯誤の末に生み出したまかない飯がルーツとなっております。
この“すた丼”を軸に、すた丼の秘伝のニンニク醤油ダレで漬け込んだ”鬼盛りすたみな唐揚げ”などすたみなとボリューム満点の商品を取り揃え、首都圏を中心に北は北海道、南は沖縄まで全国185店舗（2026年2月現在）を展開しております。
【会社概要】
■社名 ： 株式会社アントワークス
■本社所在地： 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-21-7
■代表取締役社長： 早川 淳
■事業内容 ： 飲食事業「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」「伝説の肉そば屋」「デンバープレミアム」「伝説のステーキ屋」「き久好」運営
■創業／設立： 1971年／1989年
■資本金 ： 4,500万円
■従業員数 ： 社員211名、アルバイト1,331名(2026年2月現在)
■URL ： https://antoworks.com/