肉×ニンニク×背脂が暴れる総重量約900gのG系新メニューを『伝説のすた丼屋』が2/27から期間限定販売！ G系油すた丼など4種を展開

総重量1kg超えの衝撃！ 『伝説のすた丼屋』から肉×ニンニク×背脂が暴れる「G系」新メニュー4種が一斉登場

新生活の準備でバタバタする3月、ガッツリ食べて活力をチャージしたい方に朗報です！

2月27日より『伝説のすた丼屋』から、ブランドの原点である“ボリューム”を極限まで高めた「G系」メニュー全4種が期間限定で登場します。

メインとなるのは、秘伝のニンニク醤油ダレで炒めた豚カタ肉に、砕いたニンニクと背脂をガツンと効かせた総重量約900gの“G系油すた丼”（1190円）。

さらに、特注の全粒粉麺に旨味が絡む“G系油そば”（1290円）も見逃せません！

油そばは麺2玉まで同一価格という太っ腹仕様。

ジューシーな牛カルビを使用した“G系牛カルビ焼肉すた丼”（1390円）や油そば（1490円）もラインナップされ、その日の気分で背徳の味わいを選べます（価格は全て税込）。

（以下、プレスリリースより）

総重量約900gの圧倒的ボリューム！肉×ニンニク×背脂の新生活準備応援すたみなメニューが登場！2/27(金)〜全国の伝説のすた丼屋で、『G系油すた丼』を含む4商品を一斉発売！

豚カタor牛カルビ、〈G系×すた丼〉が融合した背徳の一杯！

丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」を運営する株式会社アントワークス（所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：早川 淳）は、2026年2月27日 (金)より、『G系油すた丼』を含む4商品を、全国の店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売いたします。

公式サイト

慌ただしい時期を乗り切る活力に！G系×すた丼が融合したここでしか味わえない背徳の一杯が登場！

3月は卒業や異動、新生活への準備など環境の変化が多い季節です。新たな一歩に向けて慌ただしく過ごすこの時期に、活力を感じていただける一杯を提供したいとの想いから、G系とすた丼を融合させた『G系油すた丼』を含む4商品を開発いたしました。

近年、「安くてお腹いっぱい食べられるグルメ」への注目が高まる中、気分や食欲に合わせてカスタマイズでき、圧倒的なボリュームを楽しめる“G系”は、特に強い支持を集めています。

「旨いものを腹いっぱい食べて頑張ってほしい」という創業時の想いを受け継いできた当店にとって、“ボリューム”はブランドの原点です。

豪快に盛られた野菜やパンチの効いた味付け、そして食べ応えなど、G系に求められる価値は、当店が大切にしてきた想いと高い親和性を持つものであると考えました。

G系とすた丼それぞれの持ち味である圧倒的なボリュームとすたみなで、新生活準備に励む皆さまに活力を提供してまいります。