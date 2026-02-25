安めぐみ、10歳長女からの突然の花束に感動
タレントの安めぐみが25日までにオフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんがお小遣いで買ってきてくれたプレゼントを明かし、ファンから反響を呼んでいる。
23日、「色々。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら、安は「最近の色々」と切り出し、大変お世話になっているという方から自宅に届いたバレンタインのチョコレートを紹介。上品なパッケージに包まれた可愛らしいチョコレートの写真を公開し、「可愛くて美味しかったです」と嬉しそうにつづった。
さらに、習い事の帰り道に長女が突然お花を買って帰ってきたことを明かし「お小遣いを使ったとのことでした笑」と説明。「お花好きでしょう？ いつもお疲れ様▽ といただきました」と母への思いやりあふれるエピソードを紹介。ピンクを基調とした可憐な花束の写真も公開し「疲れが吹っ飛びました!!!」と感激の様子をにじませた。
このほか、「いつかの梅 綺麗でした」と青空の下で咲く梅の花の写真や２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんの後ろ姿も公開。「まだまだ書きたりないこといっぱいなので、 次回に続きます笑」とし「今日は三連休最終日ですね 暖かい一日でした 引き続き、皆さん良い日をお過ごし下さい」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「特別な日でも無いのに、自分のお小遣いで花を贈るなんてなかなか出来ないですよ」「気遣い溢れています」「素晴らしい大人に成長することでしょう」「お花のプレゼント、素晴らしいな」「感謝の気持ちを伝えてもらったようでとてもうれしいですよね」「うたちゃんからの可愛い花束綺麗」などの声が寄せられている。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
