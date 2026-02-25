スローガン <9253> [東証Ｇ] が2月25日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の2億0500万円→2億4700万円(前期は1億1900万円)に20.5％上方修正し、増益率が72.3％増→2.1倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1億2400万円の赤字→8200万円の赤字(前年同期は4100万円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する計算になる。



会社側からの【修正の理由】

当社グループは「人の可能性を引き出し 才能を最適に配置することで 新産業を創出し続ける。」というミッションを掲げ、新産業領域における人材創出事業として「新産業領域における才能の最適配置を目指すプラットフォーム」を提供しております。現在、2006年からサービス提供を続ける主力事業である新卒学生向け厳選就活プラットフォーム「Goodfind」をはじめ、ベンチャー・スタートアップ求人特化型エージェント「Goodfind Career」、社会人３年目までの人材向けキャリア支援サービス「G3」を展開、メディア・SaaS 分野では若手イノベーション人材向けビジネスメディア「FastGrow」及び１on１の仕組みをつくるSaaS型HRサービス「TeamUp」等を展開しております。2026年２月期においては、ミッションの実現及び長期ビジョンの達成に向け、営業利益が持続成長する付加価値の高い事業を目指す大改革を推進してまいりました。通期の業績見通しにつきましては、各事業領域において概ね前回発表予想通り堅調に推移しており、売上高については据え置いております。一方、利益面につきましては、全社的なコストコントロールの徹底により、売上原価が前回発表予想を約８百万円下回る見込みとなりました。加えて、広告宣伝費、人件費、及び業務委託料等の販売費及び一般管理費についても、業務効率化の進展に伴い約32百万円減少する見通しとなりました。これらの取り組みが利益率の改善に大きく寄与した結果、営業利益、経常利益、及び親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも前回発表予想を上回る見込みとなったため、通期連結業績予想を修正いたします。１．売上高前回発表予想から変更はありません。２．営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益売上原価を約８百万円抑制したことに加え、全社的なコストコントロールの徹底により販売費及び一般管理費が約32百万円減少いたしました。これらの収益性向上に向けた取り組みが奏功した結果、営業利益、経常利益、及び親会社株主に帰属する当期純利益は、いずれも前回発表予想を上回る見込みとなりました。※本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。

