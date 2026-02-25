ふるさと納税で純金返礼品を比較できる「とくさと」の2026年2月版ランキングが公開されました！

還元率と寄付額1万円あたりの金の量を同じ画面で見比べられるため、選定の軸を作りやすい構成です。

2026年2月20日にとくさと公式サイト上で発表され、純金返礼品を数値で選びたい人の比較材料として注目されています。

とくさと「ふるさと納税純金還元率ランキング」

公開時期：2026年2月版公開日：2026年2月20日比較指標：還元率／寄付額1万円あたりの金の量計算式：販売価格÷寄付金額×100

とくさとは、ふるさと納税返礼品の還元率を調査して比較できる情報サイトです。

同サイトでは還元率の数値だけでなく、販売価格の調査根拠ページもあわせて確認できる構成です。

今回の純金ランキングでは、アクセサリーとインゴッドを横断して「価格価値」と「量」の両面をチェックできる点が実用的です。

純金ランキングで最初に見る数値

還元率1位：68.75％1位返礼品：K24 pure gold／ピュアゴールド ブレスレット寄付額：80,000円金重量：0.6g

1位は山梨県のK24ブレスレットで、純金らしい存在感を保ちながら0.6gの繊細なサイズ感が特徴です。

K24はK18より柔らかい素材のため、引っかかりや強い摩擦を避ける前提で扱うと品質を保ちやすくなります。

還元率と素材特性を一緒に確認する比較スタイルです。

還元率計算とコスパ比較の読み方

寄付額10,000円／返礼品1,000円：還元率10％寄付額10,000円／返礼品3,000円：還元率30％寄付額10,000円／返礼品5,000円：還元率50％制度改正：2025年10月以降ポイント還元禁止

計算式がシンプルなので、還元率の高低をそのまま比較の起点にしやすい設計です。

さらに寄付額1万円あたりの金量を合わせて見ると、見た目の価格差だけでは分かりにくい実質価値まで把握できます。

制度改正後は返礼品そのものの価値比較が中心です！

寄付額帯フィルターで候補を絞る手順

寄付額フィルター範囲：40,000円〜2,699,999円集計年：2026年版掲載規模：7,800品以上（2025年11月集計）

寄付額帯で絞り込めるため、予算が決まっている場合でも純金返礼品の候補を短時間で整理できます。

高額帯になるほど重量や加工の差が出やすいので、同価格帯内で還元率と金量を重ねて確認する使い方が有効です。

条件を先に固定して比較する時短導線です。

関連ランキングを併用した相場感のつかみ方

比較単位：寄付額1万円あたりの量特別寄付額返礼品の検証結果：9割以上が他サイトより寄付額が安い結果比較対象：純金アクセサリー／インゴッド

純金だけでなく別カテゴリの還元率ページも参照すると、寄付額に対する価値感覚を補強しやすくなります。

同じ比較軸を横展開することで、返礼品ジャンルが違っても判断基準を一定に保てるのが強みです。

数字で選びたい人に相性の良い活用法です☆

純金返礼品は寄付額が高額になりやすい分、還元率と金量の二段比較で差が見えやすくなります。

今回の2026年2月版は、1位返礼品の具体数値から比較手順まで追えるため、初めての純金返礼品選びでも判断しやすい内容です。

純金返礼品の差がひと目でわかる比較特集！

とくさと「ふるさと納税純金還元率＆コスパ徹底最新ランキング」の紹介でした。

よくある質問

Q. 2026年2月版の純金還元率1位は何ですか？

山梨県の「K24 pure gold／ピュアゴールド ブレスレット」で、還元率は68.75％です。

Q. 還元率はどの式で計算しますか？

販売価格を寄付金額で割り、100を掛ける式で算出します。

Q. ポイント還元は今も使えますか？

総務省の制度改正により、2025年10月以降は全てのふるさと納税サイトでポイント還元が禁止されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 純金返礼品の差がひと目でわかる比較特集！とくさと「ふるさと納税純金還元率＆コスパ徹底最新ランキング」 appeared first on Dtimes.