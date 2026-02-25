尼崎北部の「東西軸」完成、移動時間が「6割減」に 大阪・豊中方面とも直結

2026年2月19日に兵庫県は、尼崎市北部で整備を進めていた都市計画道路「園田西武庫線」の藻川工区（約0.6km）を、2026年3月20日に供用開始すると発表しました。

これにより同路線の未開通区間が解消され、東西の交通ネットワークが完成。周辺の渋滞緩和や、大阪府側とのアクセス性向上が図られます。

【画像】これは便利！ ここが「新開通の区間」です。画像で見る！（9枚）

兵庫県尼崎市において、都市計画道路「園田西武庫線」の藻川工区が2026年3月20日に開通します。

この路線は尼崎市北部を東西に貫く幹線道路であり、今回の開通によって、すでに供用されている区間と合わせて一本につながることになります。

地域を分断していた川に新たな橋が架かることで、移動時間の短縮や防災機能の強化など、多面的な効果が見込まれています。

兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所によると、今回開通するのは尼崎市東園田町4丁目から食満（けま）6丁目までの約0.6kmの区間です。

開通日時は2026年（令和8年）3月20日（金・祝）の午後3時頃を予定しています。

この区間は「藻川（もがわ）」という河川によって東西が隔てられていましたが、新たに橋梁が整備されたことで直結されます。車線数は2車線で、総事業費は約41億円です。

園田西武庫線は、国道2号や国道43号といった既存の東西主要幹線道路を補完する役割を持つ重要な道路です。

すでに2025年3月には西側の「御園工区（約0.9km）」が開通しており、今回の藻川工区の完成をもって、事業区間がつながることになります。

今回の開通による最大のメリットは、移動時間の短縮です。

これまでは藻川を渡るために北側の園田競馬場方面や南側へ迂回する必要がありましたが、新ルートの完成により直線的な移動が可能になります。

兵庫県の試算によると、「塚口本町6丁目北交差点」から「東園田町3丁目東交差点」までの走行時間は、現況の約10分から、整備後は約4分へと約6割短縮される見込みです。

また、交通量の分散により、JR福知山線の「前畑踏切」や「ピッコロシアター南交差点」など、周辺道路で発生していた慢性的な渋滞の緩和も期待されています。

あわせて、歩道と自転車道が整備されることで、歩行者や自転車の通行空間も確保され、安全性が向上します。

この道路は単なる市内道路にとどまらず、広域ネットワークの一翼を担います。

東側は大阪府道2号（大阪中央環状線方面）や国道479号（大阪内環状線方面）へとつながっており、大阪府豊中市や吹田市方面へのアクセス性が向上します。

大阪府との道路ネットワークが強化されることで、物流の円滑化だけでなく、災害時における緊急物資の輸送や避難場所へのアクセス向上など、都市防災機能の面でも大きな意義を持ちます。

道路の断面図を見ると、橋梁部を含む全線にわたって両側に歩道が設置されており、車道と分離された安全な構造となっていることが分かります。

※ ※ ※

開通当日の3月20日には、午前11時から「新藻川橋」付近にて開通記念式典が開催される予定です。

兵庫県や尼崎市の関係者、国会議員らが出席し、テープカットやくす玉開披が行われます。

式典では地元高校生による吹奏楽演奏や、三世代による渡り初めなども予定されていますが、一般参加の募集は行われません。一般車両が通行できるようになるのは、同日の15時頃からとなります。

長年の事業を経て全線開通を迎える園田西武庫線。尼崎市北部の交通流動を変える新たな動脈として、地域活性化への貢献が期待されます。