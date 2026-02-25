実売価格ベースでお得度を見極める！とくさと「ふるさと納税『冷蔵庫』コスパ還元率ランキング【2026年版】」
ふるさと納税返礼品の比較サイト「とくさと」が、2026年2月版の「冷蔵庫」還元率ランキングを公開しました。
1位は宮城県角田市の「充電式ポータブル冷温庫26L IPDW-B3A」で、還元率は39.89％です。
寄付額と販売価格の関係を数式で確認できるため、高額家電の返礼品選びを数字で判断しやすい構成です。
とくさと「ふるさと納税『冷蔵庫』コスパ還元率ランキング【2026年版】」
発表日：2026年2月23日ランキング情報基準日：2026年2月18日1位還元率：39.89％1位寄付額：175,000円
「とくさと」は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査して比較できる情報サイトです。
同サイトの「冷蔵庫」特集ページでは、種類や寄付額で絞り込みながら返礼品を探せます。
掲載画像は同サイト内のカテゴリ別ランキングページのビジュアル例です。
冷蔵庫返礼品の中でも、寄付額に対して実売価格の比率が高い返礼品を優先して確認できるのが今回の更新ポイントです。
還元率1位返礼品のスペック
返礼品名：充電式ポータブル冷温庫26L IPDW-B3A自治体：宮城県角田市還元率：39.89％寄付額：175,000円容量：26L急速モード目安：20℃から-5℃まで約14分
バッテリーを搭載した充電式モデルのため、コンセントがない場所でも冷蔵と冷凍の両方に対応します。
キャンプや車内利用など、家庭外で温度管理したいシーンにも使いやすい構成です。
還元率の計算方法と見方
計算式：還元率＝（商品の販売価格÷寄付金額）×100計算例1：1万円の寄付で1,000円相当の返礼品は10％計算例2：1万円の寄付で3,000円相当の返礼品は30％計算例3：1万円の寄付で5,000円相当の返礼品は50％
還元率は寄付額に対する返礼品価値の目安になるため、同価格帯の冷蔵庫を比較する時に差が見えやすくなります。
表内の販売価格調査ページを確認すれば、計算根拠を自分で追える点も安心材料です。
カテゴリ別ランキングの掲載例
甘酒の還元率ランキング
飲料カテゴリでも還元率比較が展開されており、冷蔵庫以外の返礼品を横断して検討しやすい設計です。
焼酎の還元率ランキング
アルコールカテゴリでは銘柄ごとの価格差が大きいため、還元率指標が選定の基準として機能します。
ワインの還元率ランキング
ワイン特集のようにカテゴリ別ページが分かれているため、目的の返礼品にすぐ到達しやすい導線です。
バーミキュラの還元率ランキング
ブランド別の特集も用意されており、メーカー指名で返礼品を探したい時に比較効率が上がります。
日本酒の還元率ランキング
寄付額帯とカテゴリを掛け合わせて探せるため、予算を固定したまま返礼品ジャンルを広げて検討できます。
冷蔵庫のような高額返礼品は、寄付額だけでなく還元率の根拠まで確認すると選択の精度が上がります。
制度改正によりポイント還元が禁止された現在は、実売価格ベースの比較がいっそう重要です。
条件を絞って比較しながら、自分の使い方に合う1台を見つけやすいランキング更新です。
【実売価格ベースでお得度を見極める！
とくさと「ふるさと納税『冷蔵庫』コスパ還元率ランキング【2026年版】」】の紹介でした。
よくある質問
Q. 冷蔵庫ランキングの1位は何ですか。
宮城県角田市の「充電式ポータブル冷温庫26L IPDW-B3A」で、還元率は39.89％です。
Q. 還元率はどのように計算しますか。
還元率は「商品の販売価格÷寄付金額×100」で計算されます。
Q. 今回のランキング情報はいつ時点ですか。
2026年2月18日時点の情報が基準です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 実売価格ベースでお得度を見極める！とくさと「ふるさと納税『冷蔵庫』コスパ還元率ランキング【2026年版】」 appeared first on Dtimes.