¡¡¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢JBL¥Ö¥é¥ó¥É80¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¡ØJBL L100 Classic 80¡Ù¤ò¸ÂÄêÀ¸»º¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛÆÃÊÌ¤Ê»Å¾å¤²¤ËµÇ°¥×¥ìー¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿ËÜÂÎ¡¡¾¦ÉÊ³°´Ñ
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡ØL100 Classic Mk2¡Ù¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤ò´Þ¤àÁ´6ÌÌ¤Ë¥ªー¥¯¡¦¥ê¥¢¥ë¥¦¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢JBL¥Áー¥Õ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ Chris Hagen ¤Î½ðÌ¾¤È¸ÂÄêÈÖ¹æ¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿µÇ°¥×¥ìー¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÀìÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖJS-150¡×¤¬¥Ú¥¢¤ÇÆ±º¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌÀ½Â¤¤Î¥¦¥Ã¥É¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØL100 Classic Mk2¡Ù¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤ËÅÐ¾ì¤·¹â¤¤ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎL100 Century¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢2018Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØL100 Classic¡Ù¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡¡¡ØJBL L100 Classic 80¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤Ï800¥»¥Ã¥È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï20¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÎÀìÌçÅ¹ÈÎÏ©¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë