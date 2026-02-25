「MLBネットワーク」がプールごとの実況＆解説を発表

米放送局「MLBネットワーク」は24日（日本時間25日）、3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールごとの実況＆解説を発表した。野球日本代表「侍ジャパン」のプールCには、日本のファンにもお馴染みの存在が選ばれている。

プールCの担当は、ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のスティーブン・ネルソン氏が実況を務め、同局のホセ・モタ氏が解説を行う。大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースの人気メンバーがタッグを組むことになった。

発表を受けてネルソン氏は自身のX（旧ツイッター）を更新。「再びWBCという舞台に、微力ながら関わることができて光栄だ。親友であるホセ・モタや、素晴らしい国際的なチームと共に仕事ができる。東京で開催されるプールCは、熱狂の渦に包まれるに違いない！」とし、2023年に来日した際の写真を添えた。

ロサンゼルス、ドジャースにとっても“お馴染み”の存在にファンも注目。「お二人にお会いできるのを楽しみにしています」「実況席が楽しくなりそうですね……二人とも頑張ってください」「待ちきれないわ！」「これは本当に最高だ。まさに（その役に）ふさわしいよ」と激励の声が送られた。

侍ジャパンは14日からの宮崎合宿が終了。すでにチームに合流した菊池雄星投手（エンゼルス）、菅野智之投手（ロッキーズ）に加え、大谷も帰国し、いよいよWBCへの熱が高まっている。（Full-Count編集部）