メインやスープ、ドリンクを自分好みに選べる！びっくりドンキー「野菜のおいしさ、いろとりどり。いろどりセット」フェア
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が、ちょうどいいボリュームとバランスを愉しめる「野菜のおいしさ、いろとりどり。いろどりセット」フェアを開催。
多くの人にいろどり鮮やかなセットメニューでちょうど良い満足感を味わってほしいという想いを込め、「いろどりセット」のキャンペーンが実施されます☆
びっくりドンキー「野菜のおいしさ、いろとりどり。いろどりセット」フェア
メニュー名・価格：※地域、店舗によって価格が異なりますいろどりセット（レギュラー）SSサイズ 1,210円(税込)／SSサイズ 1,460円(税込)いろどりセット（エッグ／おろしそ）SSサイズ 1,360円(税込)／SSサイズ 1,610円(税込)いろどりセット（チーズ／パイン）SSサイズ 1,410円(税込)／SSサイズ 1,660円(税込)
提供開始日：2026年3月4日（水）※期間限定
提供開始時間：朝10時
テイクアウト・デリバリー：不可
販売店舗：びっくりドンキー全店
※一部店舗では取扱いのないメニューがあります
びっくりドンキーにて、多くの人にいろどり鮮やかなセットメニューでちょうど良い満足感を味わってほしいという想いを込めた「いろどりセット」のキャンペーンを実施。
2025年に引き続き「ビーフコンソメスープ」と定番の「みそ汁」からスープを選択することができ、自分好みの「いろどりセット」を注文できます。
また、2026年からサラダのドレッシングがノンオイルドレッシングに変更されました。
※仕入れ状況等により、使用する野菜の内容が変更となる場合があります
いろどりセットの選び方
いろどりディッシュ、スープ、ミニソフトまたはドリンクの中からそれぞれ1つずつお好きなメニューを選ぶことができる「いろどりセット」
※SSは小サイズのお皿で少なめライス、Sは通常サイズのお皿で普通盛りライスでの提供となります。
STEP1：いろどりディッシュを選ぶ
5種類の中から1つ選べる、メインのいろどりディッシュ。
ハンバーグの旨味を存分に堪能できる「レギュラー」のほか
濃厚な味わいが楽しめる「チーズ」
とろりととろける黄身が相性抜群な「エッグ」
サッパリとした味わいの「おろしそ」
フルーティーな味わいに仕上げられた「パイン」がラインナップされています。
※写真のハンバーグはSSサイズです
※ライスをカリフラワーライスに変更できます。大盛小盛はできません。（変更 110円（税込））
※Sサイズはライスの量を変更できます。（大盛 120（円（税込）／小盛 40円（税込）引き）
※SSサイズはライスの大盛、小盛、追加ハンバーグはできません
※チーズはハンバーグ1メニューにつき4本までとなります
STEP2：スープを選ぶ
選べるスープは全部で2種類。
ビーフコンソメとソテーオニオンにパルミジャーノのコクと旨味がマッチした「ビーフコンソメスープ」と
人気メニューの「みそ汁」です。
STEP3：ミニソフト or ドリンクを選ぶ
ミニソフトは3種類、ドリンクは13種類の中から1つ選択可能。
「北海道ミニソフト」は、ノーマルタイプと
濃厚な味わいの「北海道ミニソフト（チョコソース）」
苺のつぶつぶ感がアクセントになった「北海道ミニソフト（イチゴソース）」から選べます。
ドリンクメニューのホットコーヒーは、ひとつの産地の豆だけを使用するため、特徴が際立つ味わいに仕上げられた「シングルオリジン」と、
年や季節によって各地の豆の品質を見極め、最適な味わいに仕上げられた「ブレンド」、
アイスコーヒーも、 時期により産地が変わる“旬”なコーヒーを使った「シングルオリジン」と
深煎り特有の香ばしさが楽しめる「ブレンド」のほか、
契約酪農家さんのフレッシュな牛乳の自然な風味を活かし、上品な後味に仕上げられた「ホットカフェラテ」
自社焙煎のオリジナルブレンドを使用した「アイスカフェラテ」が登場。
さらにオレンジ、マンダリン、パッションフルーツをオリジナルフレンドし、さわやかな香りと酸味にしあげられた「太陽のオレンジ」
ドイツ・ヘッセン州の自生リンゴを使用した「森のリンゴスカッシュ」
お口の中で炭酸がはじける「コーラ」
シュワッと爽やかな味わいの「メロンソーダ」
すっきりとした味わいの「ホットウーロン茶」
「いろどりディッシュ」とも相性の良い「アイスウーロン茶」のほか
酸味少なめに仕上げられた、びっくりドンキーオリジナルの「いきいき乳酸菌ヨーデル」が選べます。
※ドリンクのサイズは変更出来ません
※「いきいき乳酸菌ヨーデル」は氷なしで提供されます
※一部商品の盛り付けが異なる場合があります
※アレルギーのある方はスタッフの方にお声がけください
※予告なく販売中止・終了ならびにメニュー内容の変更をする場合があります
※夜10時以降注文される場合、10％の深夜料金が発生します
※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります
※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります
期間限定サイドメニュー：オニオンリング
価格：イートイン 790円(税込)／テイクアウト 840円(税込)／宅配 1,180円(税込)
発売日：2026年3月4日(水)
揚げたて食感を愉しめるサイドメニュー「オニオンリング」が期間限定で登場！
外はカリッと香ばしく、中はふんわり甘い肉厚玉ねぎを使用したサイドメニューになっています。
サイドメニューとしてだけでなく、ビールの喉越しを誘うおつまみとしてもおすすめです。
※テイクアウト、宅配の容器は店舗によって異なります
※テイクアウト・デリバリー品は専用の容器で提供されます
※テイクアウト品の店内飲食は遠慮ください
※レジ袋は有料です。【レジ袋(大・小)各1円＋税】
※デリバリーのご注文受付時間、配達該当エリア、最低注文金額は地域・店舗によって異なります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリで確認ください
※デリバリーについては、別途サービスの定める配送⼿数料がかかります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリで確認ください
※店頭で使える割引・クーポンはデリバリーサービスでは利用できません
カラフルな春に、いろどり鮮やかな野菜が主役のメニューが愉しめる期間限定キャンペーン。
びっくりドンキーにて2026年3月4日より開催される「野菜のおいしさ、いろとりどり。いろどりセット」フェアの紹介でした☆
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post メインやスープ、ドリンクを自分好みに選べる！びっくりドンキー「野菜のおいしさ、いろとりどり。いろどりセット」フェア appeared first on Dtimes.