横浜アンパンマンこどもミュージアムに、2026年3月19日からベビーエリア＆えほんコーナーが期間限定で登場します。

会場は神奈川県横浜市西区の同施設3Fミュージアムで、0〜1歳の小さな子どもも遊びやすい内容へアップデートされます。

「みんなのまち」や1Fフォトブースの新要素も加わり、親子のおでかけ先としてさらに魅力が高まります☆

横浜アンパンマンこどもミュージアム「ベビーエリア＆えほんコーナー」

オープン日：2026年3月19日（木）実施期間：2027年1月中旬（予定）まで実施場所：3F ミュージアムミュージアム営業時間：10:00〜17:00（最終入館16:00）1F営業時間：10:00〜18:00入館料：2,200円〜2,600円（税込、1歳以上）所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9

横浜アンパンマンこどもミュージアムは、「それいけ！アンパンマン」の世界で遊べる体験型施設です。

同施設は、2・3Fミュージアムと入場無料の1Fショップ＆フード・レストランで構成されています。

今回の新施策では、3Fの新エリア拡張に加えて1Fフォトブースも刷新され、館内全体で遊びの選択肢が増えます。

0〜1歳が安心して遊べるベビーエリア拡張

対象目安：0〜1歳拡張規模：靴を脱いで遊べるスペースを従来比2倍に拡張主な遊具：積み上げブロック、すべり台、壁面しかけ

ハイハイ期の子どもでも動きやすい床面構成で、のびのび体を使った遊びがしやすい設計です。

青い波形クッションや大型ソフトブロックが配置され、ぶつかりや転倒に配慮した印象も伝わります。

走る、積む、のぼるを一つの空間で体験できるため、滞在中に遊び方を切り替えやすいのも魅力。

見守りやすさと写真映えを両立した空間意匠

気球風オブジェやキャラクター立体が視線を引き、保護者が撮影しながら見守りやすい導線が整っています。

80冊超のえほんコーナーで広がる親子時間

蔵書数：80冊以上主な絵本：やなせたかしさんの絵本、「それいけ！アンパンマン」の絵本利用方法：エリア内で自由に閲覧可能

読み聞かせに使いやすいレイアウトで、体を動かす遊びと落ち着く時間を同じフロア内で切り替えられます。

絵本を手に取ると壁面に同じ表紙デザインが見つかる仕掛けがあり、片付けまで遊びの延長として楽しめます。

親子で座ってページをめくる時間が作りやすく、初めてのミュージアム利用でも過ごし方を組み立てやすい構成です。

「みんなのまち」に増えるどんぶりまんトリオのおうち

追加キャラクター：てんどんまん、カツドンマン、かまめしどん遊びのしかけ：24個のどんぶりのふたを開けて中身を探せる体験

新しいおうちは、器モチーフのキャラクターが並ぶにぎやかなビジュアルで、子どもの探索意欲を引き出します。

ふたを開けるたびに違う中身を見つける遊びが続くため、「次は何が出るかな」という没入感が生まれます。

親子で会話しながら進められる内容なので、写真撮影のタイミングも自然に増えるエリアです。

1Fフォトブースに加わる新モチーフと撮影体験

設置場所：1F ひろば（入場無料）新モチーフ：ドキンちゃんとコキンちゃんの積み木写真商品：2L判写真（オリジナルフォトフレーム付き）1,650円（税込）

1Fフォトブースは館内でも立ち寄りやすい位置にあり、来場記念の一枚を残しやすい人気スポットです。

アンパンマンにこにこ写真館のカメラマンによるシャッターサービスもあり、家族写真の成功率が上がります。

ミュージアム入館前後どちらでも使いやすく、滞在プランに組み込みやすいのも嬉しいポイント！

ドキンちゃんとコキンちゃん積み木の新デザイン

こけし風の丸みある意匠で、ドキンちゃんとコキンちゃんらしい配色が写真のアクセントとして映えます。

低年齢向けエリアの拡張とフォトブース更新が同時に進むため、遊びと記録の両方を一度に満たしやすい内容です。

春のおでかけ先として、年齢や滞在目的に合わせた楽しみ方を選べるのが今回の強みです。

親子で一日たっぷり遊べる新エリア！横浜アンパンマンこどもミュージアム「ベビーエリア＆えほんコーナー」の紹介でした。

よくある質問

Q. ベビーエリア＆えほんコーナーはいつから利用できますか？

2026年3月19日（木）から利用できます。

Q. 期間限定エリアはいつまで実施予定ですか？

2027年1月中旬（予定）まで実施されます。

Q. ミュージアムの営業時間と最終入館時間を教えてください。

2・3Fミュージアムは10:00〜17:00で、最終入館は16:00です。

Q. 1Fフォトブースで購入できる写真の価格はいくらですか？

オリジナルフォトフレーム付き2L判写真は1枚1,650円（税込）です。

