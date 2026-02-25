º×¤ê°áÁõ¤È²°Âæ´ë²è¤¬ºÌ¤ëÇ®µ¤¡ªÅìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖSameko Saba¡õ³¤·î±À¤í¤¢ POPUP STORE ³¤¿Àº×¡×
Sameko Saba¤È³¤·î±À¤í¤¢¤Î½é¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¤¿Àº×¡×¤¬¡¢½ÂÃ«¤ÎÅìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÊªÈÎ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÈÍÎÁ²°Âæ´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¡¦Çã¤¤Êª¡¦ÂÎ¸³¤ò1¥Õ¥í¥¢¤Ç²ó¤»¤ë¹½À®¤Ç¡¢¿ä¤·³è¤ÎÍ½Äê¤òÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î6Æü¡Á2026Ç¯3·î29Æü³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿¡¼ in DNP PLAZA SHIBUYA½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1ÃúÌÜ21-3 ½ÂÃ«MODI 2F¥¤¥Ù¥ó¥È·Á¼°¡§POPUP STORE
Åìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿¡¼ in DNP PLAZA SHIBUYA¤Ï¡¢DNP¤ÈAJA¤¬¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á´ë²èÅ¸¼¨µòÅÀ¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ï2021Ç¯4·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿½ÂÃ«MODI 2F¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢´ë²èÅ¸¤ÈÊªÈÎ¤ò°ìÂÎ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï2025Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î2¿Í¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢º×¤ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÅý°ì¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È²ñ¾ìÅ¸¼¨¤Î¸«¤É¤³¤í
¥³¥é¥Ü·ÁÂÖ¡§Sameko Saba¤È³¤·î±À¤í¤¢¤Î½é¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¿È¥¤¥é¥¹¥È¡§Åàºé¤·¤¤¤ÊÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¡§¤Ê¤â¤êÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÉÁ¤µ¯¤³¤·Å¸¼¨±é½Ð¡§Åù¿ÈÂç¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤Èº×¤ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ
ÄóÅô¤ä¶âµûÂÞ¡¢¤«¤É¹¤Ê¤É¤Î±ïÆü¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÀÄ·ÏÇÛ¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢³¤¿Àº×¤é¤·¤¤Åý°ì´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åù¿È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤òÆ±»þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¹½À®¤Ï¡¢»£±ÆÍÑÅÓ¤È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÍÑÅÓ¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¤ª¼é¤êÉ÷¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡§Á´6¼ï¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡§Á´12¼ïÀÚ¼ê¥·¡¼¥ÈÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Á´2¼ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡§Á´4¼ï
ÄêÈÖ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë·Ï¤È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¡¢º×¤ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÎË¡Èï¤äÀÚ¼ê¥·¡¼¥ÈÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿ÊÔÀ®¤Ç¤¹¡£
Æ±°ì¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÊ£¿ô¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ý¤ÁÊâ¤ÍÑ¤ÈÊÝ´ÉÍÑ¤òÊ¬¤±¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþÆÃÅµ¤ÈÄÌÈÎ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
ÇÛÉÛ¾ò·ï¡§¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÃÅµÇÛÉÛ¥Ü¥¤¥¹¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡§Á´4¼ï¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡§Á´1¼ïÄÌÈÎ¸ÂÄê¡§¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à»É¤·¤å¤¦Ë¡Èï
²ñ¾ìÆÃÅµ¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ÊÁ¤ò»È¤Ã¤¿¼ÂÍÑÀ¤Î¤¢¤ë¹½À®¤Ç¡¢¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¸å¤Î»ý¤Áµ¢¤êÆ³Àþ¤Þ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÄÌÈÎ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊÌ¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤È±óÊý¥Õ¥¡¥ó¤Î¹ØÆþµ¡²ñ¤òÊ¬¤±¤¿±¿ÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²°ÂæÂÎ¸³¤ÈÁ´¹ñ½ä²ó¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¤ï¤Ê¤²¡§1²ó550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ò¤â¤¯¤¸¡§1²ó660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÂçºå²ñ¾ì¡§2026Ç¯4·î3Æü¡Á4·î24ÆüÌ¾¸Å²°²ñ¾ì¡§2026Ç¯4·î28Æü¡Á5·î11ÆüÇîÂ¿²ñ¾ì¡§2026Ç¯5·î16Æü¡Á5·î31Æü»¥ËÚ²ñ¾ì¡§2026Ç¯6·î6Æü¡Á6·î18Æü¡Ê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Î¤ß¡Ë¹Åç²ñ¾ì¡§2026Ç¯6·î23Æü¡Á7·î6Æü¡Ê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Î¤ß¡Ë
¤ï¤Ê¤²¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È²»À¼QRÉÕ¤¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡¢¤Ò¤â¤¯¤¸¤ÏBIG¥¢¥¯¥¹¥¿¤ä¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É·ÊÉÊ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ÅùµéÀ©¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤ÇÅ¸¼¨¤È²°Âæ¤òÂÎ¸³¤·¡¢½ä²ó²ñ¾ì¤ÇÊªÈÎ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÆ°¤Êý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¸ÂÄêÂÎ¸³¤ÈÁ´¹ñ½ä²ó¤ÎÎ¾ÎØ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÌÜÅª¤ÎÍè¾ì·×²è¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º×¤ê°áÁõ¤È²°Âæ´ë²è¤¬ºÌ¤ëÇ®µ¤¡ªÅìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖSameko Saba¡õ³¤·î±À¤í¤¢ POPUP STORE ³¤¿Àº×¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. Åìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿¡¼ Sameko Saba¡õ³¤·î±À¤í¤¢ POPUP STORE ³¤¿Àº×¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î6Æü¡Á2026Ç¯3·î29Æü¤Ç¤¹¡£
Q. Åìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿¡¼ Sameko Saba¡õ³¤·î±À¤í¤¢ POPUP STORE ³¤¿Àº×¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ»þ´Ö¤Ï11:00¡Á19:00¤Ç¤¹¡£
Q. Åìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿¡¼ Sameko Saba¡õ³¤·î±À¤í¤¢ POPUP STORE ³¤¿Àº×¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿¡¼ in DNP PLAZA SHIBUYA¤Ç¤¹¡£
Q. Åìµþ¥¢¥Ë¥á¥»¥ó¥¿¡¼ Sameko Saba¡õ³¤·î±À¤í¤¢ POPUP STORE ³¤¿Àº×¤Î¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
½êºßÃÏ¤ÏÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1ÃúÌÜ21-3 ½ÂÃ«MODI 2F¤Ç¤¹¡£
