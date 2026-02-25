TWICE¥¸¥Ò¥ç¡õ¥â¥â¡¢ÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ò¸ø³«¡Ö¤À¤¤¤Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¡×¤ÈÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤Î¥¸¥Ò¥ç¡ÊJIHYO¡Ë¤È¥â¥â¡ÊMOMO¡Ë¤¬2·î24Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤KPOPÈþ½÷2¿Í¡Ö¤À¤¤¤Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡×¾×·â¤Î¥Ï¥¤¥ì¥°¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä»Ñ
¥¸¥Ò¥ç¤ÏÊÆNBC¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ß¡¼¡¦¥Õ¥¡¥í¥ó¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î23Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¡¢Â·¤¤¤Î¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¡¢¿§°ã¤¤¤Î¥Ï¥¤¥ì¥°¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥â¥â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥¸¥Ò¥ç¤ÏÇò¡¢¥â¥â¤Ï¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥â¥â¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡Ö¤À¤¤¤Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¤»Ñ¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¡ÖÀã¤¬ÍÏ¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÁÇÅ¨¤µ¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥¸¥Ò¥ç¡õ¥â¥â¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
