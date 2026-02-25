¥ê¥Ã¥¿¡¼20kmÁö¤ë¡ª ¥Û¥ó¥À¡Ö¡È¿·¡É7¿Í¾è¤ê¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ËÃíÌÜ¡ª Âç·¿¥µ¥ó¥·¥§¡¼¥ÉÅëºÜ¤Ç¸åÀÊ¤¬²÷Å¬¤¹¤®¤ë¡ª¡È¤á¤Á¤ãÀÄ¤¯¸÷¤ë¡É¼ÖÆâ¥¤¥ë¥ß¤¬¥¹¥´¤¤¡ÖºÇ¿·¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡×²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î6Æü¤Ë°ìÉô²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡1994Ç¯¤Î½éÂåÃÂÀ¸¤«¤é¿ô¤¨¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢5ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½¹Ô·¿¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÆÆ³Æþ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¹ñÆâÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ÆÃ¤ËÍøÊØÀ¤È°Õ¾¢À¤ÎÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²þÎÉ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸åÀÊ¤Ç²á¤´¤¹¾è°÷¤Î²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¤¿¼ÂÍÑÅª¤ÊÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤¬ìÔÂô¤Ê¡Ö7¿Í¾è¤ê¡×»ÅÍÍ¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Îµï½»À¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¤È¤â¸À¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¡Ö2ÎóÌÜÂç·¿¥í¡¼¥ë¥µ¥ó¥·¥§¡¼¥É¡×¤òÁ´¼ÖÉ¸½àºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤Î¶¯¤¤Æü¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡Öe¡§HEV ¥¢¥Ö¥½¥ë¡¼¥È EX ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¿§¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥À¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¤òÆ³Æþ¡£
¡Ö¶õ¤òÉñ¤¦É¹¾½¤Îµ±¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¤³¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Æ±¥°¥ì¡¼¥É¤¬»ý¤Ä½Å¸ü´¶¤ÈÅÔ²ñÅª¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´5¿§¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Îº¬´´¤òÀ®¤¹Áö¹ÔÀÇ½¤ä¼Á´¶¤Î¹â¤µ¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÎÄã¾²¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥ß¥Ë¥Ð¥óÎ¥¤ì¤·¤¿°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤È¡¢2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe¡§HEV¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÅ½Í¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¼Â¸½¡£
¡¡2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ135kW¡Ê184PS¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯315Nm¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤Ç19.9km¡¿L¤«¤é20.0km¡¿L¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿Ç³Èñ¸úÎ¨¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ó¥ó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÚÌÜÄ´¤Î²Ã¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ìÔÂô¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÎóÌÜ¤Ë¤ÏÅÅÆ°¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ä¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¥È¤¬ÄÃºÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤âÍÑ°Õ¡£¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÆâÁõ¤ò¡¢¸÷¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤Ã¤½¤¦²Ú¤ä¤«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î½êÍÍß¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë½Ö´Ö¤«¤éÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¤¹¡£¥É¥¢¤Î³«ÊÄ¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥¢¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¼ÖÌ¾¥í¥´¤¬LED¤ÇÁ¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¾è°÷¤òÍ¥²í¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìë´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¾ð½ïÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡õ¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£Â¸µ¤ò¾È¤é¤¹¥Õ¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¾è¹ß»þ¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¯ÅÀÅô¤·¤Æ°ÂÁ´¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ï¥¹¥â¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÃ¸¤¤¸÷¤Ø¤ÈÊÑ²½¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¼¼Æâ¤ò¾åÉÊ¤Ê¥à¡¼¥É¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¤ÈÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î2¿§¤«¤é¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï508Ëü6400±ß¤«¤é545Ëü500±ß¤Ç¤¹¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÁõÈ÷¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²Á³Ê¤Î¾å¾ºÉý¤Ï4Ëü4000±ß¤«¤é6Ëü6000±ßÄøÅÙ¤È¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHonda SENSING¡×¤âÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿ËþÂ´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢·ãÀï¤¬Â³¤¯¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£