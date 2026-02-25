¿·¥Æ¥Ë¥ß¥å½Ð±é¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¡¦áÄ´Ö¥í¡¼¥º¤¬½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡£¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡×ºÆ¸½¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¡íÆùÂÎÈþ¡í¤òÈäÏª¡ª
Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¡ÊAmazon Prime Video¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù½Ð±é¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëáÄ´Ö¥í¡¼¥º¤¬¡¢½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØROSE¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬°é¤Á¡£ÇÐÍ¥¤Î¤Û¤«¡¢²Î¼ê¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢²ÚÆ»²È¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ËÜºî¤Ç¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥â¥À¥óÏÂÁõ¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿åÃå¤Þ¤Ç¡¢»äÊª¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¡£¥¸¥à¤ä¥×¡¼¥ë¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿"ÆùÂÎÈþ"¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½µ¥×¥ìNEWS¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä²ÚÆ»²È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¡¢º£¸å¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ó¥Ä°ìËç¤Ç¤½¤ÎÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡£»£±Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¡©
áÄ´Ö¡¡¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·Á¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¿¤«½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
áÄ´Ö¡¡»£±Æ¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½É½»æ¥«¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÏÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤¬°õ¾ÝÅª¡£»£±ÆÁ°¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
áÄ´Ö¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢º£¤Ï½µ6¡Á7Æü¤¯¤é¤¤¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Æ±¤¸Éô°Ì¤Ð¤«¤ê¶Ú¥È¥ì¤¹¤ë¤ÈÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤³¤³¤Î¶ÚÆù¡×¤Ã¤ÆÁ´¿È¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯ÃÃ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÉñÂæ¤ÎÌò¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÅÅÀÅª¤ËÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
áÄ´Ö¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡ª ¤º¤Ã¤È¶½Ì£¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£º£²ó¡¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ê¤ÉÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¶Ú¥È¥ì¤Î¤Û¤«¡¢À¸²Ö¤äÆ«·Ý¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢¾èÇÏ¤Ê¤É¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÇÂ¿ºÍ¤Ê¥í¡¼¥º¤µ¤ó¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
áÄ´Ö¡¡¥¸¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤«¤éÌ¾»É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊáÄ´Ö¥í¡¼¥º¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤Ï¡©
áÄ´Ö¡¡¸ÅÌ±²È¤ÎÁëºÝ¤Ç»£¤Ã¤¿¥á¥¬¥Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Áë¤Ë¥Ï¡¼¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡£¤¢¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²ÚÆ»²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤â»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
áÄ´Ö¡¡¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÅöÆü¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤¬¤è¤¯¹Ô¤¯¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª²Ö¤òÇã¤¦¤È¤³¤í¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤ª²Ö¤òÁª¤ó¤Ç¤½¤Î¤ª²Ö¤òÀ¸¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²ÚÆ»¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
áÄ´Ö¡¡Êì¤â¤ª²Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é°ì½ï¤ËÀ¸²Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â²Ö¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥í¥¹¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ê½Ð²Ù¤µ¤ì¤ºÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤ª²Ö¡Ë¤òÌòÎ©¤Æ¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÄÅ¸¤â³«ºÅ¤·¤Æ¡£²ÚÆ»²È¤È¤·¤Æ¤âËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÃåÊª»Ñ¤â¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡ª
áÄ´Ö¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃåÊª¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯Ãå¤Þ¤¹¤Í¡£»£±Æ¤Î¤È¤¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÃåÉÕ¤±¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÃåÉÕ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÏÂÁõ¤¬¹¥¤¤Ç²¿Ãå¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µþÅÔ¤Î¸âÉþ²°¤µ¤ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Â¾¤Ë»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
áÄ´Ö¡¡ËÍ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¨¤ì¤¿È±¤ò¤«¤¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤ò²¿ÅÙ¤â»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î1Æü¤Ç100²ó¤¯¤é¤¤¤«¤¾å¤²¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Î»²²Ã¼Ô¾Ò²ð¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥×¡¼¥ë¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤«¤éÌó6Ç¯¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
áÄ´Ö¡¡¤¦¡¼¤ó......¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ÇÇº¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Î´é¿§¤ò¾ï¤Ë¤¦¤«¤¬¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â·ÝÇ½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¸ÀÍÕ¤òÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Îø°¦´Ñ¤ËÊÑ²½¤Ï¡©
áÄ´Ö¡¡º£¤ÏÎø¤È¤«°¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÉñÂæ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª»Å»ö¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¡½¡½°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¡¼¥º¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¶¯¤¤"°¦"¤Ï¡©
áÄ´Ö¡¡²ÈÂ²°¦¤Ï¤º¤Ã¤È¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÉñÂæ°¦¡¢»Å»ö°¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡½¡½ÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸åÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
áÄ´Ö¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤Î¾ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤"áÄ´Ö¥í¡¼¥º"¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤ä´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤Î¼Ì¿¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üáÄ´Ö¥í¡¼¥º¡ÊRose TOUMA¡Ë¡¡
1993Ç¯4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹185cm¡¡
±Ñ¸ì¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¥¯¥ï¥È¥í¥ê¥ó¥¬¥ë¡£2018Ç¯¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2020Ç¯¡¢Amazon Prime VideoÇÛ¿®¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù»²²Ã¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡ÙThe Fourth Stage¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£4·î3Æü(¶â)¤ÎÅìµþ¸ø±é¡¦¥·¥¢¥¿¡¼X¤«¤é¾å±é¤¬»Ï¤Þ¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Õ¥é¥¬¥ê¥¢¥á¥â¥ê¡¼¥º¡Á¤Ç¤£¤¢¡¦¤Þ¤¤¡¦¤Õ¤ì¤ó¤º¡Á¡ª¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£¥é¥¸¥ª¡Ø¤Á¤¤å¤¦¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊNHK¥é¥¸¥ªÂè°ì¡Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@toumarose_official¡Û
¸ø¼°X¡Ú@touma_rose¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÄàËÜÃÎ»Ò¡¡»£±Æ¡¿ÅÄ¸ý¤Þ¤