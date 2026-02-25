Âçºå¡¦ËçÊý¤Î½»Âð³¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÆæ¤ÎµðÂç¡È¥×ー¥ë¡É¤¬¡ªÁ°¿È¤Ï±Ç²è´Û¤â¤¢¤Ã¤¿°ìÂç¸ä³Ú»ÜÀß¡Ä°ìÂÎ¤Ê¤¼Â¤¤é¤ì¤¿¡©
ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢º£¤Ï±Ë¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µðÂç¤Ê¡È¥×ー¥ë¡É¤¬¡ª¡¡¤«¤Ä¤Æ¤³¤³¤Ï¡¢¥×ー¥ë¤Î¤Û¤«¡¢±Ç²è´Û¤ä·ëº§¼°¾ì¤Ê¤É¤â¤¢¤ë°ìÂç¸ä³Ú»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÂç¸ä³Ú»ÜÀß¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿Ææ¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ï¹ç°ê¿Í¤ÈABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡°æ¼£¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ç÷¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¡Ä!?
Ææ¤ÎµðÂç¥×ー¥ë¤Ï¡¢´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¡¦ÅÔµÖÄ®¡Ê¤ß¤ä¤³¤¬¤ª¤«¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥×ー¥ë¤Ï¥×ー¥ë¤Ç¤â¡¢¥âー¥¿ー¥×ー¥ë¡ÊÃó¼Ö¾ì¡Ë¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢ËÜÊª¤Î¥×ー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¤¿¤á¡¢²Ï¹ç¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¡ª¡×¡Ö6¥ìー¥ó¤¢¤ë¡ª¡×¡Ö»ÔÌ±¥×ー¥ë¤«¥³¥ì!?¡×¡Ö³Ø¹»¤Î¥×ー¥ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¥âー¥¿ー¥×ー¥ë¤ÎÁ°¿È¤Ï¡¢¡ÖÆÁ±ÊÍ·±à¥×ー¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇËÜÅö¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥×ー¥ë¡£Â¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥âー¥¿ー¥×ー¥ë¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ëÊÝ°é±à¤Î¤µ¤é¤ËÎÙ¤Ë½»¤àÃÏ¼ç¤ÎÉã¿Æ¤Ç¡¢ËçÊý»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¼Â¶È²È¡¦ÆÁ±ÊÏÂ»°Ïº»á¤À¡£
ÃÏ¼ç¤³¤ÈÆÁ±Ê»á¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯ÀÎ¤Ï¡¢¡ÖÊÝ°é±à¤Î¾ì½ê¤¬¡Ê·ëº§¡Ë¼°¾ì¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¡Ê¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¡Ë¤Ï±ã²ñ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¡¢ÆÁ±Ê»á¤Ï¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë±Ç²è´Û¤òÂ¤¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡ª¡¡¤«¤Ä¤Æ¤³¤³¤Ï¥×ー¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ëº§¼°¾ì¤ä¡ÖÃæµÜ±Ç²è·à¾ì¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è´Û¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦°ìÂç¸ä³Ú»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Îò»ËÃµË¬¥×¥é¥ó¥Êー¤Î¿¹¤Ê¤ª¤ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÁ±ÊÍ·±à¥×ー¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è´Û¤¬¤Ç¤¤Æ¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£ÆÁ±Ê»á¤Ï¡¢¤Ê¤¼º£¤Ï½»Âð³¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ®¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÃæµÜ±Ç²è·à¾ì¤ò·ú¤Æ¡¢°ìÂç¸ä³Ú»ÜÀß¤òÂ¤¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤«¡©¡¡¿¹¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯ÃæµÜ±Ç²è·à¾ì¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×¡£Èà½÷¤Ï¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ²Ï¹ç¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ø¡¢ÅÔµÖÄ®¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¸æÅÂ»³¥¨¥ê¥¢¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¸æÅÂ»³¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÃÄÃÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢Á°Ç¤¡¦¸ÅÀî¾»´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¡Ö¹¤¤ÉßÃÏ¤ÎÃÄÃÏ¤Ë¤Ï¹©¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö·³¼û¹©¾ì¤ÎÀ×ÃÏ¤ËÃÄÃÏ¤¬Â¤¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢ÃæµÜ±Ç²è·à¾ì¡á¡Ö·³¼û¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î±Ç²è´Û¡×¤È¿äÂ¬¡£Èà¤Ë²Ï¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÇÅö¤Æ¤¿¤³¤È¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸æÅÂ»³¥¨¥ê¥¢¤òÄ´ºº¤·¤¿²Ï¹ç¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢ËçÊý»ÔÎ©¸æÅÂ»³À¸³¶³Ø½¬Èþ½Ñ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢¡Ö¤³¤³¤ò¸«¤¿¤é£°ÅÀ¡×¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤òÈ¯¸«¡ª¡¡Ãí°Õ½ñ¤¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ËÂ¸ºß¤·¤¿ÂçºåÈþ½Ñ³Ø¹»¤ÎÀâÌÀÊ¸¤À¡£¾¼ÏÂ4Ç¯¤Ë°ÜÅ¾ÁÏÎ©¤·¤¿ÂçºåÈþ½Ñ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢Åö»þºÇÀèÃ¼¤ÎÈþ½Ñ¶µ°é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÈþ½Ñ¥»¥ó¥¿ーÆâ¤òÄ´ºº¤·¤¿²Ï¹ç¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢ÃæµÜ±Ç²è·à¾ì¡á¡ÖÈþ½Ñ¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆüËÜ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçºåÈþ½Ñ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿±Ç²è´Û¡×¤ÈºÇ½ªÍ½ÁÛ¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Î¿äÍý¤Î·ë²Ì¤Ï100ÅÀËþÅÀÃæ0ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡ª
²Ï¹ç¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤¬ËÜÍèÄ´ºº¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ÅÓÃæ¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÄÃÏ¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î°ìÂç·³¼û»ÜÀß¡¦ËçÊýÀ½Â¤½ê¤ÎÅÚÎÝ¤ÎÀâÌÀÈÇ¤¬¡ª¡¡¤³¤ÎÃÄÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢ËçÊýÀ½Â¤½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤«¤Ä¤ÆËçÊýÀ½Â¤½êÆâ¤Ç¤Ï¡¢100¿Í¶á¤¤»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿ÂçÇúÈ¯»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£À½Â¤½ê¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡£¿¹¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ°Â¤é¤°»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÏÂ»°Ïº¤µ¤ó¤Ï480ÀÊ¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê±Ç²è´Û¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö·³¼û¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆø¤ï¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¡ÖÀï¸å¤Ë°ìÈÌ»ÔÌ±¤Î¸ä³Ú»ÜÀß¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤¢¤Î¥×ー¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤³¤³¤ò¸«¤¿¤é£°ÅÀ¡×¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢ÂçÇúÈ¯»ö¸Î¤ÎÀâÌÀ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Ï¹ç¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤¬ÅÓÃæ¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÄÃÏ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¸ÅÀî¥¢¥Ê¤¬A.B.C-Z¤ÎÄÍÅÄÎ½°ì¤ÈÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¤Ê¤ª¡¢²Ï¹ç¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤¬¤Þ¤¿¤â¤ä100ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËçÊý¤Î°ìÏ¢¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ï¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË～¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ËÆâ¤Î¡ÖÊ¡°æ¡ß²Ï¹ç¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó!?¡×2·î17ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
