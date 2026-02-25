Mrs. GREEN APPLE¡¢¹õ´ã¶ÀÀìÌç¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë¥ß¥å¡¼¥º½¢Ç¤ CM¥½¥ó¥°¤Ï¡ÖMagic¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û¹õ´ã¶ÀÀìÌç¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖQRO¡Ê¥¯¥í¡Ë¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î´ã¶À»Ô¾ìÅ¹ÊÞ¡¢¤ª¤è¤Ó´ã¶À»Ô¾ì¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡¿°Ê²¼¡¢¥ß¥»¥¹¡Ë¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢3¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·TVCM¡Ö´ã¶À»Ô¾ì¡ØQRO¡ÙDEBUT ÊÓ¡×¤¬¡¢Æ±Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¢¹õ´ã¶À¤ò¤«¤±ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß CM¥½¥ó¥°¤â¸ø³«
º£²ó¤Î¿·TVCM¤Ï¡¢¥á¥¬¥ÍÂ¦¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÊõÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿É½¾ð¤Î¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£QRO¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿3¿Í¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯QRO¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ËË¤Ë¥í¥´¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÂ¿¹¬´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£CM¥½¥ó¥°¡ØMagic¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤È¤¦¤¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢½Õ¤Î¿·À¸³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¥á¥¬¥Í¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ëÂç¿¹¸µµ®¤È¡¢ºÇ¶á¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ã°æÞæÅÍ¡¦Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤Ç»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£3¿Í¤¬Â·¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤º¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ëþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀË¤«¤Ê·è¤á¥«¥Ã¥È¤ò±é¤¸¡¢¥«¥á¥é±Û¤·¤Ë°î¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¹õ´ã¶À¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿3¿Í¤¬¡¢¥«¥á¥é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀCM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ý CM¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç¿¹¡§¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥á¥¬¥Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥á¥¬¥Í¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý ¹õ´ã¶À¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¼ã°æ¡§¹õ´ã¶À¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥â¡¼¥É¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¤Ë¤â¹õ´ã¶À¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¹ç¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý 3¿Í¤¬¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£ß·¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¹õ´ã¶À¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢QRO¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â»äÉþ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿¹¡§ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÎÁÍý¤òºî¤ë¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤º¢¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã°æ¡§¶Ú¥È¥ì¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âËèÆü·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈQRO¤¬»÷¹ç¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
