¥¤¥ó¥Æ¥ëÁê¼ê¤Ë2Ï¢¾¡¤ÇCL¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¡ª¡¡¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È»Ø´ø´±¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤¤¡©¡×
¡¡¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¤òÎ¨¤¤¤ë¥±¥Æ¥£¥ë¡¦¥¯¥Ì¥Ã¥»¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò²¼¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡CL¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ò3¡Ý1¤ÇÀè¾¡¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¤Î°ìÀï¤Ï¡¢58Ê¬¤Ë¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥Ú¥Ã¥¿¡¼¡¦¥Ï¥¦¥²¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢72Ê¬¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥³¥ó¡¦¥¨¥ô¥¤¥§¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢76Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢2»î¹ç¹ç·×5¡Ý2¤Ç¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤¬½é¤ÎCLËÜÀï½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é6ÀïÌ¤¾¡Íø¡Ê3Ê¬¤±3ÇÔ¡Ë¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÁê¼ê¤Ë¶âÀ±¤òµó¤²¡¢³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ïºòµ¨¤ÎCL½àÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Ç¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ëÁê¼ê¤Ë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTNT Sports¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥¯¥Ì¥Ã¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤¤¡©¡¡ËÌ¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢Á°È¾¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¤¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ï¾¯¤·²þÁ±¤Ç¤¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì¤Ä¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀµÄ¾¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Èà¤é¤Ï¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×
¡¡CL¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ò3¡Ý1¤ÇÀè¾¡¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¤Î°ìÀï¤Ï¡¢58Ê¬¤Ë¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥Ú¥Ã¥¿¡¼¡¦¥Ï¥¦¥²¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢72Ê¬¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥³¥ó¡¦¥¨¥ô¥¤¥§¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢76Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢2»î¹ç¹ç·×5¡Ý2¤Ç¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTNT Sports¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥¯¥Ì¥Ã¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤¤¡©¡¡ËÌ¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢Á°È¾¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¤¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ï¾¯¤·²þÁ±¤Ç¤¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì¤Ä¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀµÄ¾¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Èà¤é¤Ï¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×