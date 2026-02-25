¡ÖºÆ²ñ¡×¡È½ß°ì¡ÉÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¡Ö¶ìÌå¤Î±éµ»¤¬¤¹¤´¤¤¡× ¡ÖÆîÎÉ·º»ö¤Î¡Ø¤á¤ó¤É¤¯¤»¡¼¤Ê¤¢¡Ù¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²£´ØÂç»á¤Î¿äÍý¾®Àâ¡ØºÆ²ñ¡Ù¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÎø¤ÎÁê¼ê¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤È23Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡23Ç¯Á°¤Î¤¢¤ÎÆü¡¢½Þ¿¦·Ù»¡´±¤ÈÁê·â¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»à¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ä¹Ô¶¯ÅðÈÈ¤ò¼Í»¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½ß°ì¤À¤Ã¤¿¡£½ß°ì¤Î¹ðÇò¤ËÂ³¤¡¢º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤â¤½¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¡Ë¤ÈÀ¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢°ìÂÎ¤Ê¤¼¡Ä¡£½ß°ì¤éÆ±µéÀ¸4¿Í¤È¶¦¤Ë¸½¾ì¤òºÆ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¿·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤Î²ñÏÃ¤òÂ¾¸À¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤¯¤®¤ò»É¤¹¡£ÆîÎÉ¤¬·Ù»¡¾åÁØÉô¤Ë¤âÊó¹ð¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤¦½ß°ì¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆîÎÉ¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡Ö¤¢¤Î»ö·ï¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ä¾¿Í¤¬ÈÈ¹Ô¤ò¼«¶¡¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Ä¹»¦¿Í»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ï¡¢¶§´ï¤Î·ý½Æ¤¬°ì¸þ¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤ºÆñ¹Ò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢2¿Í¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÆîÎÉ¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡¢»ö·ïÅöÌë¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬Êø¤ì¤¿Ëüµ¨»Ò¤Î¤â¤È¤Ø¡£ÆîÎÉ¤Î¡ÖÈëÌ©¤ÎË¬Ìä¡×¤òµ¡¤Ë¡¢»öÂÖ¤ÏÃ¯¤âÍ½´ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ø¤ÈµÞÅ¾¤¹¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¶ìÌå¤Î±éµ»¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¡£ÂÐÈæ¤·¤Æ¡¢µý³Ú¤Î¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤ÎÆîÎÉ·º»ö¤¬¤è¤¤¡×¡ÖËè½µÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½ª¤ï¤ë¡£·ý½Æ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¸Ä¡¹¤Î¿´¾ð¤ä¶ì¤·¤ß¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ö·ý½Æ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÈôÆà·º»ö¤Î´ª°ã¤¤¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÆîÎÉ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤á¤ó¤É¤¯¤»¡¼¤Ê¤¢¡Ù¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÈà½÷¤Î¡Ø¥À¥·¤«¤é¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿Æù¤¸¤ã¤¬¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡ÃË¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËüµ¨»Ò¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¡¢½ß°ì¤¬¼ê¾û¤ò¤«¤±¤ë¥é¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤éÀÚ¤Ê¤¤¡×¡ÖÈÈ¿Í¤ÏËüµ¨»Ò¤«Â©»Ò¤«?¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¤ÏÃÊÅÄ°ÂÂ§¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¾®¿ù½ðÄ¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£23Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤òÃÎ¤ëÎ©¾ì¤À¤·¡×¡ÖÃÊÅÄ°ÂÂ§¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¹õËë¤ÏÃÊÅÄ°ÂÂ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£