CBR250Four¤Î¥«¥à¥®¥¢¥È¥ìー¥ó¤Ï17,000rpm¥µ¥¦¥ó¥É¤Çáã¤ì¤µ¤»¤¿¡ª¡Ú¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Û¡Ê¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Ë
1983Ç¯¡¢¥¹¥º¥¤«¤éÎÌ»º»ÔÈÎ¼Ö¤Î250cc¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï½é¤ÎDOHC4µ¤Åû¤È¤Ê¤ëGS250FW¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢Â³¤¤¤Æ1985Ç¯¤Ë¤Ï¥ä¥Þ¥Ï¤¬Æ±¤¸DOHC¤Ç¤âµ¤Åû¤¢¤¿¤ê4¥Ð¥ë¥Ö¤ÎFZ250 PHAZER¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
4µ¤Åû¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢CB750¥Õ¥©¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¥Û¥ó¥À¤Î¤ª²È·Ý¡¢¤Ê¤¼¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤ÆËµ´Ñ¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈ¾¤Ðáã¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿ë¤Ë1986Ç¯¡¢¤½¤Î¥Û¥ó¥À¤¬CBR250FOUR¤òÈ¯É½¡¢¿åÎäDOHC¤Ç¤â¤Á¤í¤óµ¤Åû¤¢¤¿¤ê4¥Ð¥ë¥Ö¡¢¤·¤«¤â¥«¥à¥®¥¢¥È¥ìー¥ó¤È¤¤¤¦GP¥ìー¥¹¤òÆ®¤¦¥ïー¥¯¥¹¥Þ¥·¥ó¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢»º»ÔÈÎ¼Ö¤Ç½é¤ÎÄ¶¹âÅÙ¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÄ¶¡¹¹â²óÅ¾°è¤Ç¤â¥Ð¥ë¥Ö¤¬¥Ô¥¹¥È¥ó¤È¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Á¥§ー¥ó¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¥®¥¢Ï¢·ë¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¥«¥à¥®¥¢¥È¥ìー¥ó¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê¥Ð¥ë¥Ö¡¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ï¤á¤ëÉ¬»¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤À¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥®¥ä¤Î³ú¤ß¹ç¤¤¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ê¥®¥¢¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë³ê¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦·ä´Ö¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ë¤ò¤È¤ë¤Î¤ò¡¢¥Ð¥ë¥Ö¶îÆ°¤Ç¤Ï¤³¤ÎÈù¾®¤Ê¥¬¥¿¤â¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥®¥ä¤Î»õ¤ò¶Ï¤«¥º¥é¤·¤¿2Ëç»õ¤È¤·¤Æ³ú¤ß¹ç¤ï¤»¥Ð¥Ã¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¹½À®¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¤³¤Î¥«¥à¥®¥¢¥È¥ìー¥ó¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤é¡¢CBR250 FOUR¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ45P¡¿14,500rpm¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥¾ー¥ó¤Ï17,000rpm¤È»ÔÈÎ¼Ö¤Î¾ï¼±¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¥ì¥Ù¥ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Àー¤Ï¤Û¤Ü¥ìー¥·¥ó¥°¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤ë»É·ãÅª¤ÊÇÓµ¤²»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥«¥à¥®¥¢¥È¥ìー¥ó¤ÎÇÛÃÖ¤À¤¬¡¢3ÈÖ¤È4ÈÖ¥·¥ê¥ó¥Àー¤Î´Ö¤Ë£±¼¡¸ºÂ®¤Î¶îÆ°¥®¥¢¤ò¹ï¤ß¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ë¥¯¥é¥Ã¥ÁÂ¦¤Î¥É¥ê¥Ö¥ó¥®¥¢¤«¤é¥«¥à¶îÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤ò¿óÄ¥¤é¤»¤Ê¤¤ÊÑÂ§¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥·¥ê¥ó¥Àー¥Ô¥Ã¥Á¤â206mm¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÇÛÎó¤â¸ß¤¤°ã¤¤¤È¤·¤ÆÁ´Ä¹¤òµÍ¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Á´Éý¤Ç596mm¤ÈÁ´Ä¹¤¬419mm¤Î¤Þ¤µ¤Ë¥ìー¥·¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¸Æ¤Ù¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥ìー¥à¤Ï¥¢¥ë¥ß¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Á¥åー¥Ö¤Ç¡¢Ãæ¤Ë2Ëç¤Î¥ê¥Ö¤¬Æþ¤Ã¤¿ÌÜ¤Î»úÃÇÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢ÇöÆù·ÚÎÌ¤Ç¤â¹äÀ¤ò²Ô¤°¹½À®¤Ç¡¢¥ê¥ä¥µ¥¹¤Ï¥Ü¥È¥à¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¶á¤¯¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿Äã½Å¿´²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£
¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥·¥ê¥ó¥Àー¤ò35¡ëÁ°·¹¤µ¤»¡¢¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ê¥¹¥Æ¥¢ÆÃÀ¤òÁÀ¤¦¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥Ï¥¤¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ý¤á¤¿·ë²Ì¡¢¼Ö½Å¤Ï´¥Áç¤Ç138kg¤·¤«¤Ê¤¤·ÚÎÌ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥È¥ë¥¯¤Ï2.2kgm¡¿10,500rpm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¿¤È4,000rpm¤«¤é80¡ó¤Î¥È¥ë¥¯¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤È¡¢¹â²óÅ¾°è¤Ç¤Ï¥Ôー¥¯¤ò²á¤®17,000rpm¤Ç¤âºÇ¹â½ÐÎÏ¤Î90¡ó¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤µ¤¹¤¬¥Û¥ó¥À¤ÈÓ¹¤é¤»¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤À¡£
¤½¤Î4µ¤ÅûDOHC16¥Ð¥ë¥Ö¤Î¹âÅÙ¤Ê¹½À®¤Ï¡¢¥¯¥íー¥à¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¿»Ãº¥³¥ó¥í¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±ýÉü±¿Æ°ÉôÉÊ¤Î·ÚÎÌ²½¤òÅ°Äì¤·¤ÆÄÉµá¡£
¤Þ¤¿4Ï¢¥¥ã¥Ö¥ì¥¿ー¤Î¥¨¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢#1¤Ë¡ô2¤È#3¤È#4¤ÇÄ¹¤µ¤Î°Û¤Ê¤ëÉÔÅùÄ¹¤ËÀßÄê¡¢Ç³¾Æ¼¼¤Þ¤Ç¤ÎµÛµ¤·ÐÏ©¤ò¤Û¤Ü°ìÄ¾Àþ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¢·Â48.5mm¤ËÂÐ¤·µÛµ¤¦Õ18.7mm¤ËÇÓµ¤¦Õ16mm¤ÈÂç·Â¤Ç¤ÎµÛ¡¦ÇÓµ¤¸úÎ¨¤ò²èºö¡¢Äã²óÅ¾°è¤«¤é¹â²óÅ¾°è¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î²óÅ¾°è¤Ç¤â½ÓÉÒ¤Ç±þÅúÀ¤Ë¤¹¤°¤ì¥¹¥Ýー¥ÄÁö¹Ô¤ËÅ¬¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍâÇ¯¤Ë¤Ï¼ÖÌ¾¤òCBR250R¤ÈÊÑ¹¹¤·¤¿¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ë¤òÅ»¤¤¥ì¥Ã¥É¥¾ー¥ó¤ò²¿¤È18,000rpm¤Þ¤Ç¹â¤á¤¿¥Ï¥ê¥±ー¥ó¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Íー¥à¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤À¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î4µ¤ÅûÀª¤òÎ¿¤°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂ¾¤ò°µÅÝ¤·Â³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Îº¹¤ò·èÄêÅª¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢CBR250RR¤È¤Þ¤µ¤Ë¥ìー¥µー¥ì¥×¥ê¥«Á´À¹´ü¤Î»ÅÍÍ¤Ø¤È¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¥ìー¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥óÅª¤Ê¹âÅÙ²½¤è¤ê¡¢¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ò´Þ¤á¥Ïー¥Õ¥«¥¦¥ë»þÂå¤ÎCBR250 FOUR¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢»Ã¤¯Ê»Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤°ÄÇÛ¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£