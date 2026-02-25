¡È¼·Ëü¤Î¸æ²Ã¸î¡É¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ªÂé¸ïÂç¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¤ä¤à¤Ê¤¯ÂÔ¤ÁÇ×ÊÑ²½ Ã¦½Ð¸ý¤ò³«¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥é¥Ã¥¡¼Ç×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¼·Ëü¡×¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×2·î24Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¡¢µçÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥é¥Ã¥¡¼Ç×¡×¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¡¢ÃÍÀé¶â¤Î¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¼·Ëü¡ªÂé¸ï¤òµß¤¦µ®½Å¤Ê¥¢¥¬¥ê
¡¡¾ìÌÌ¤ÏÆî3¶É1ËÜ¾ì¡£Âé¸ï¤Ï1Ëü8400ÅÀ»ý¤Á¤Î¥é¥¹ÌÜ¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢Âè1¥Ä¥â¤Î»þÅÀ¤Ç¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¤Î¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦µÕ½±¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£6½äÌÜ¡¢ÆóËü¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æ¥¿¥ó¥ä¥ª¤Î¤ß¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤òÆþ¤ì¤ë¡£1000ÅÀ¤Ç¤â¥¢¥¬¤ê¤¤ì¤Ð¥é¥¹ÌÜ¤«¤éÃ¦½Ð¤·¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤ÎËþ´Ó¥Ä¥â¤Ç2Ãå¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÅöÁ³¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2ÃåÌÜ¤ÎEARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬8½äÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤ò´º¹Ô¡£ÀäÂÐ¤ËÊü½Æ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Âé¸ï¤Ï¡¢12½äÌÜ¤ËÌµ¶Ú¤Î»ÍËü¤ò°ú¤¯¤È¡¢ÀÖ¸ÞËü¤òÀÚ¤Ã¤Æ»Í¡¦¼·Ëü¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»Ä¤ê1Ëç¤À¤Ã¤¿»°¡¦Ï»ËüÂÔ¤Á¤«¤é¡¢¥¢¥¬¥êÇ×¤Ï»Ä¤ê3Ëç¤Ø¤È·ãÁý¡£¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë²òÀâ¤Î²ÏÌîÄ¾Ìé¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¡Ö1¤«¤é3¤ËÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡ª¡×¤È¶ÃØ³¤·¡¢¼Â¶·¤Î¾®ÎÓÌ¤º»¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ß¥é¥¯¥ë¤¬¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡½ä¡¢Âé¸ï¤¬°ú¤´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¼·Ëü¤À¤Ã¤¿¡£²ÏÌî¤¬¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼·Ëü¤«¡×¡¢¾®ÎÓ¤¬¡Ö¼·Ëü¤À¤Í¤¨¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¼·Ëü¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¼çË¤¤Ç´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¶áÆ£À¿°ì¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¡¢Âé¸ï¼«¿È¤âµÕÅ¾MVP¤òÄÏ¤ó¤ÀÇ×¡£¥¢¥¬¥ê¤Ï¥¿¥ó¥ä¥ª¤Î¤ß¤Î1100ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤À¤¬¡¢¼¹Ç°¤Ç¥é¥¹¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÂé¸ï¤µ¤ó¤¹¤²¡¼£÷¡×¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¡×¤ÈÂçÇ®¶¸¡£ÀäÌ¯¤ÊÂÔ¤ÁÊÑ¤¨¤«¤é°ú¤´ó¤»¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê·ëËö¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¼·Ëü¡×¤¬ºÆ¤ÓSNS¤òÁû¤¬¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë