¡ÖÃ¯¤À¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ä¥¥ó¥°¥¹¤¬¥°¥ê¥º¥êー¥º¤ò²¼¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¤ò16¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡2·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ø¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥ºÁê¼ê¤ËÌó45Ê¬´Ö¤Ç¥êー¥É¤òÊÝ»ý¤·¡¢123－114¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ó¥°¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï1·î17Æü¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥ºÀï°ÊÍè½é¡£19Æü¤Î¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÀï°Ê¹ß¡¢Å¥¾Â¤Î16Ï¢ÇÔ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µåÃÄÁÏÀß78¥·ー¥º¥óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥ïー¥¹¥È¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤À¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËËÍ¤é¤ÏÏ¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î½Å²Ù¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ç¥Þー¡¦¥Ç¥íー¥¶¥ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³ー¥Á¿Ø¤Î»×¤¤¤âÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥°¥ê¥º¥êー¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤¬¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î25ÆÀÅÀ¤Ë7¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥×¥ì¥·¥ã¥¹¡¦¥¢¥Á¥åー¥ï¤¬22ÆÀÅÀ12¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Ç¥íー¥¶¥ó¤¬19ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë2¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥¯¥·ー¥à¡¦¥ì¥¤¥Îー¤¬10ÆÀÅÀ13¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÃ¥¼è¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤Î¥Ç¥¤¥¯¥¦¥©¥ó¡¦¥×¥é¥¦¥Ç¥ó¤¬19ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Ëー¥¯¡¦¥¯¥ê¥Õ¥©ー¥É¤¬12ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È6¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥Þ¥êー¥¯¡¦¥â¥ó¥¯¤¬10ÆÀÅÀ2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤È¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç·×7Áª¼ê¤¬2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡24Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥¥ó¥°¥¹¤Ï13¾¡46ÇÔ¡£¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥êー¥°Á´ÂÎ¤Ç¤âºÇ²¼°Ì¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥É¥Þ¥ó¥¿¥¹¡¦¥µ¥Ü¥Ë¥¹¤È¥¶¥Ã¥¯¡¦¥é¥Óー¥ó¡¢º£·î2Æü¤Î3¥Áー¥à´Ö¥È¥ìー¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Ï¥ó¥¿ー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥±¥¬¤Î¤¿¤á»Ä¤ê»î¹çÁ´µÙ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÉý¤ÊÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ï»Ä¤ê23»î¹ç¤Çº£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ó¥°¥¹ÂÐ¥°¥ê¥º¥êー¥ºÀï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È