ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃåÊª»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õ¤¤ÃåÊª¤Ë¶â¤ÎÂÓ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶
¢£¹õ¡ß¶â¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿ÏÂÉþ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤òÈäÏª¤¹¤ëÃÓÅÄ
ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¥·ー¥Ð¥¹¥êー¥¬¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÏÂÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¹âµé¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ø¥·ー¥Ð¥¹¥êー¥¬¥ë¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤ËÂ«¤Í¤¿È±¤È¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥Ä¥óÁ°È±¤ÎÃÓÅÄ¤¬¡¢¹õ¥Ö¥É¥¦ÊÁ¤ÎÃåÊª¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¡£ÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤é¤âÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¯2ËçÌÜ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÃåÊª¤Î¿þ¤«¤éÇÁ¤¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ëµ±¤¯¶â¤Î·¤¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¡ª¡×¡Ö¹õ¤ÎÃåÊª»Ñ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥´ー¥ë¥É¤Î·¤¤¬±Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö±ð¤ä¤«¡×¡ÖÏÂÁõ¤â»÷¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£