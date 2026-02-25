¥í¥Ã¥Æ¡ßµË¹¼²°¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¥³¥é¥Ü¡¡¡ØÀ¸ ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡ãµË¹¼¿®¸¼¤¤ÊÊ´¹õÌª¡ä¡Ù3¡¦1È¯Çä
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡×¤¬¥Á¥ë¥É¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¸ ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢½é¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¡Ö¤¤ÊÊ´¹õÌª¡×Ì£¤ò3·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£»³Íü¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡¦µË¹¼²°¤È¤ÎÌó3Ç¯¤Ö¤ê¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÀ¸ ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡ãµË¹¼¿®¸¼¤¤ÊÊ´¹õÌª¡ä¡Ù¥Á¥ç¥³¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×²òÀâ
¡Ê¢¨¡Ë2023Ç¯1·îÈ¯Çä¡ÖµË¹¼²°´Æ½¤¡¡Àã¸«¤À¤¤¤Õ¤¯¡ßµË¹¼¿®¸¼Ìß¡×°ÊÍè
¡¡À¸¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤½é¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¤¤ÊÊ´¥±¡¼¥¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¹õÌª¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¤¤ÊÊ´É÷¥Á¥ç¥³¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£Äø¤è¤¤´Å¤ß¤Î¤¤ÊÊ´É÷¥Á¥ç¥³¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤¤ÊÊ´¥±¡¼¥¤¬¡¢¹õÌªÌ£¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¸ý¤ÎÃæ¤Ç½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤ÊÊ´¤È¹õÌª¤ÎÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÈÍ¾±¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥¹¥×¡¼¥ó¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»È¤ï¤º¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÛÄê¾®Çä²Á³Ê213±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÀ¸ ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡ãµË¹¼¿®¸¼¤¤ÊÊ´¹õÌª¡ä¡Ù¥Á¥ç¥³¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×²òÀâ
¡Ê¢¨¡Ë2023Ç¯1·îÈ¯Çä¡ÖµË¹¼²°´Æ½¤¡¡Àã¸«¤À¤¤¤Õ¤¯¡ßµË¹¼¿®¸¼Ìß¡×°ÊÍè
¡¡À¸¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤½é¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¤¤ÊÊ´¥±¡¼¥¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¹õÌª¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¤¤ÊÊ´É÷¥Á¥ç¥³¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£Äø¤è¤¤´Å¤ß¤Î¤¤ÊÊ´É÷¥Á¥ç¥³¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤¤ÊÊ´¥±¡¼¥¤¬¡¢¹õÌªÌ£¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¸ý¤ÎÃæ¤Ç½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤ÊÊ´¤È¹õÌª¤ÎÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÈÍ¾±¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥¹¥×¡¼¥ó¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»È¤ï¤º¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÛÄê¾®Çä²Á³Ê213±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£