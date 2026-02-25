²÷¿Ê·â¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ËÏ¢¾¡¤·¤ÆCL¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð·èÄê¡ª
24Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ2nd¥ì¥°¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤È¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤¬ÂÐÀï¤·¡¢2-1¤Ç¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢1st¥ì¥°¤ò1-3¤ÇÍî¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬½øÈ×¤«¤é¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£
3Ê¬¤Ë¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥Ô¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢28Ê¬¤Ë¤â±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥À¥ô¥£¥Ç¡¦¥Õ¥é¥Ã¥Æ¡¼¥¸¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¼¡¡¹¤È¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Á°È¾¤Ï0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë72Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ°Àþ¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Û¡¼¥³¥ó¡¦¥¨¥ô¥¤¥§¥ó¤¬¥È¥é¥Ã¥×¸å¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¡¢76Ê¬¤Ë¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤¬2Àï¹ç·×5-2¤ÇÁ°²óÂç²ñ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò²¼¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëCL¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Î¥¹¥³¥¢¡Ï
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î 1-2¡Ê¹ç·×2-5¡Ë¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È
¡ÎÆÀÅÀ¼Ô¡Ï
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î
¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë(76)
¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È
¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥Ú¥Ã¥¿¡¼¡¦¥Ï¥¦¥²(58)
¥Û¡¼¥³¥ó¡¦¥¨¥ô¥¤¥§¥ó(72)