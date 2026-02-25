¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤ÎÁª¼êÃ£¡¡photo/Getty Images

24Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ2nd¥ì¥°¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤È¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤¬ÂÐÀï¤·¡¢2-1¤Ç¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£

»î¹ç¤Ï¡¢1st¥ì¥°¤ò1-3¤ÇÍî¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬½øÈ×¤«¤é¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£

3Ê¬¤Ë¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥Ô¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢28Ê¬¤Ë¤â±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤«¤é¥À¥ô¥£¥Ç¡¦¥Õ¥é¥Ã¥Æ¡¼¥¸¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¼¡¡¹¤È¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤º¡¢Á°È¾¤Ï0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£

¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ó¥Æ¥ëÍ¥Àª¤Î»î¹çÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤¬¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£58Ê¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°ÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¢¥«¥ó¥¸¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ì¡¦¥Ç¥£¡¼¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥í¥ó¥Ù¥ë¥¯¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¼é¸î¿À¥ä¥ó¡¦¥¾¥Þ¡¼¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥Ú¥Ã¥¿¡¼¡¦¥Ï¥¦¥²¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤¬µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë72Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ°Àþ¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¥Û¡¼¥³¥ó¡¦¥¨¥ô¥¤¥§¥ó¤¬¥È¥é¥Ã¥×¸å¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹­¤²¤ë¡£

ÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¡¢76Ê¬¤Ë¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤¬2Àï¹ç·×5-2¤ÇÁ°²óÂç²ñ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò²¼¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëCL¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£

¡Î¥¹¥³¥¢¡Ï
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î 1-2¡Ê¹ç·×2-5¡Ë¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È

¡ÎÆÀÅÀ¼Ô¡Ï
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î
¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë(76)

¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È
¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥Ú¥Ã¥¿¡¼¡¦¥Ï¥¦¥²(58)
¥Û¡¼¥³¥ó¡¦¥¨¥ô¥¤¥§¥ó(72)