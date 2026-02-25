¥¸¥à¤È¼«Âð¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¿·½¬´·¡ª¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡ÖApple Fitness+ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·ÆÃÅµ¡×
¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¡¢Apple Fitness+¤òÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç»È¤¨¤ëÆÃÅµ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äó¶¡³«»Ï¤Ï2026Ç¯1·î21Æü¤Ç¡¢¥¸¥àÄÌ¤¤¤ÎÆü¤â¥ª¥Õ¤ÎÆü¤âÆ±¤¸¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
24»þ´Ö¥¸¥à¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢±¿Æ°½¬´·¤òÀÚ¤é¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î21Æü²ñ°÷ÆÃÅµ¡§ºßÀÒ´ü´ÖÃæ¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·²ñ°÷ÆÃÅµ¤Î¹¹¿·¼êÂ³¤¡§3¤«·î¤´¤È¡ÊAF¥¢¥×¥ê¡ËÈó²ñ°÷¸þ¤±ÆÃÅµ¡§ºÇÂç2¤«·î´Ö¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ëApple Fitness+ÄÌ¾ï¹¹¿·ÎÁ¶â¡Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½ªÎ»¸å¡Ë¡§·î³Û980±ß
¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÈ¯¾Í¤ÇÀ¤³¦5,000Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë24»þ´ÖÇ¯ÃæÌµµÙ·¿¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤ÏFast Fitness Japan¤¬±¿±Ä¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤òÃ´¤¤¡¢Á´¹ñ1,200Å¹ÊÞÄ¶¡¦²ñ°÷¿ô100Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÆÃÅµ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥Þ¥·¥ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈApple Fitness+¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò°ìÂÎ²½¤·¡¢Æü¾ï¤Î±¿Æ°·ÑÂ³¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¾ò·ï¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¹½À®
¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¡¿¥á¥Ç¥£¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¼ïÎà¿ô¡§12¼ïÎà1ËÜ¤¢¤¿¤ê¤Î»þ´Ö¡§5Ê¬¡½45Ê¬ÍøÍÑ³«»Ï¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡§iPhoneÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¡§»úËë¡Ü¥Ç¥¸¥¿¥ëËÝÌõ²»À¼¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÄÉ²ÃÉÑÅÙ¡§Ëè½µ
Apple Fitness+¤Ï¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢HIIT¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢¥è¥¬¡¢¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥á¥Ç¥£¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã»»þ´Ö¤Î5Ê¬¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é45Ê¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¶ÐÁ°¤Î»þÃ»¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¡¢½µËö¤Î¤·¤Ã¤«¤ê±¿Æ°¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¹½À®¡£
iPhoneÃ±ÂÎ¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ëÆ³Àþ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤º¤Ë½¬´·²½¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Apple Watch¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¿´Çï¿ô¤ä¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤ò²èÌÌ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢±¿Æ°¶¯ÅÙ¤ÎÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤â¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¹¡£
²èÁüÆâ¤Ç¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥ê¥ó¥°¤ÎÃ£À®ÄÌÃÎ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ëÀß·×¤¬ÅÁ¤ï¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞÌÖ¤Î¼ÂÀÓ¤È·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤Æ³Àþ
ÆüËÜ²ñ°÷¿ô¼ÂÀÓ¡§100Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯5·î¡ËÆüËÜÅ¹ÊÞ¿ô¼ÂÀÓ¡§1,200Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯6·î¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¹ÊÞ¿ô¡§5,000Å¹ÊÞ°Ê¾å¹ñÆâ1¹æÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¡§2010Ç¯¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡Ë
²ñ°÷100Ëü¿Í¤È1,200Å¹ÊÞ¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¡¢À¸³è·÷Æâ¤ÇÄÌ¤¨¤ëµòÅÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤¹ñÆâ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥Þ¥·¥ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤Ï¼«Âð¤ÇÆ±¤¸Î®¤ì¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£²ó¥³¥é¥Ü¤Î²ÁÃÍ¡£
½ÐÄ¥¤äÎ¹¹ÔÃæ¤Ç¤â¡¢iPhone¤¬¤¢¤ì¤ÐÆ±¤¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢±¿Æ°¤ÎÃæÃÇ¤òºÇ¾®²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Èó²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¤ÏºÇÂç2¤«·î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Æþ²ñÁ°¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤È¤ÎÁêÀ¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¤ëÆ³Àþ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯Æü¡×¤È¡Ö¹Ô¤±¤Ê¤¤Æü¡×¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤º¤ËÀß·×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½µÃ±°Ì¤Î±¿Æ°·×²è¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£
Apple Fitness+¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·ÆÃÅµ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ñ°÷¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â±¿Æ°½¬´·¤ò³ÈÄ¥¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¥¸¥à¤ÎÀßÈ÷¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë»ØÆ³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤¤ÁØ¤Ë¤Ï¡¢³èÍÑ¤ÎÉý¤¬¹¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Ï¢·È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹²ñ°÷¤Ï¤¤¤Ä¤«¤éApple Fitness+¤òÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
2026Ç¯1·î21Æü¤«¤é¡¢ÂÐ¾Ý²ñ°÷¤ÏºßÀÒ´ü´ÖÃæ¤ËÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q. ²ñ°÷ÆÃÅµ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÊAF¥¢¥×¥ê¡Ë¤Ç3¤«·î¤´¤È¤Ë¹¹¿·¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Q. Apple Fitness+¤Ç¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Î¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©
5Ê¬¤«¤é45Ê¬¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. Èó²ñ°÷¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³ÆÃÅµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸ø¼°¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¡¢AF¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç2¤«·î´Ö¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
